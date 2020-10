Moto G9 Power kan ha et langt større batteri enn vi hittil har trodd

Motorolas G Power-telefoner er laget for å tilby enorm batteritid til en rimelig penge, og varer uten problemer en dag (normalt sett to) mellom ladinger, og begge modellene som har kommet ut hittil (G7 Power og G8 Power) har hatt 5000 mAh-batterier. Vi regnet med at det også kom til å være tilfellet med Moto G9, men det later til at vi kan ha tatt feil.



Som RootMyGalaxy har merket seg, så har en uspesifisert telefon fra Motorolas moderselskap, Lenovo, beveget seg gjennom flere sertifiseringsutvalg, inkludert USAs FCC og EUs EEC. Noe informasjon om telefonen er dog inkludert i de ovennevnte oppføringene.

Disse sier at telefonen kommer til å bli lansert med et gigantisk batteri på 6000 mAh – rent bortsett fra i såkalte rugged-modeller får man ikke batterier på denne størrelsen, og det er langt større enn i noen av de andre modellene fra Motorola. Selv om det skulle ende opp slik at Motorola skulle finne på å øke batterikapasiteten, så er 1000 mAh litt av et hopp, langt mer enn vi hadde forventet.



Ladeeffekt er også nevnt – den er dog bare på 20 watt, hvilket ikke medfører spesielt rask lading, og når batteriet er på 6000 mAh er det ikke gjort i en håndvending å lade det fullt ut.

I tillegg, og kanskje det mest viktige, er at designet til denne telefonen delt, hvilket er grunnen til at vi tror at denne uspesifiserte Motorola-telefonen er Moto G9 Power.

Designet til Moto G9 Power

Bildet nedenfor var inkludert i sertifiseringen, og basert på designet virker det særdeles sannsynlig at dette er en Moto G-telefon, selv om utseendet selvsagt ikke kommer til å se helt ut som på bildet ved lansering (Motorola kommer til legge til sine egne detaljer.)

Moto G9 Power-designet fra sertifiseringsprosessen. (Image credit: FCC)

Først og fremst ser kamerahumpen nærmest nøyaktig lik ut som den man finner i Moto G 5G Plus, som for ikke lenge siden ble lansert i USA som Motorola One 5G. Den lange og tynne formen på telefonen i sertifiseringsbildet minner også om nettopp denne telefonen.



Man ser også konturene av en fingeravtrykkleser på baksiden, hvilket er en normal plassering for mange av Moto G8-telefonene, og det samme med Moto G9 Play. Vi trodde Motorola skulle skifte til sidemontert skanner i Moto G9-serien, siden G 5G Plus og Moto G9 Plus bruker disse, men det kan være at sidemontert er forbeholdt toppmodellene i sortimentet.



Merkelig nok ser det ut til å være tre sideknapper på telefonen – hvis du blåser opp bildet kan du se hvite blokker på siden, to på venstresiden og én til høyre.

To av disse vil vi regne med at er for strøm og volum, men hva er den tredje? Det kan være en «ikke forstyrr»-knapp, som Apple og OnePlus-telefoner har, eller kanskje en dedikert til kamera, en lukker-knapp, slik som enkelte Sony Xperia-enheter har. Det er vanskelig å si per nå.



På grunn av at telefonen i bildet deler en hel del designtrekk med foregående Moto G-telefoner er vi ganske sikre på at dette også er en Moto G-telefon, og den enorme batteristørrelsen indikerer at dette antageligvis er Moto G 9 Power. Vi håper på en snarlig annonsering.



Likevel er det verdt å nevne at man aldri kan være helt sikker når det gjelder umerkede bilder, dette kan også være noe helt annet. Når Motorola offisielt annonserer den avbildede telefonen, så vil vi være på pletten – følg med.