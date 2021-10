Minnelekkasje funnet i Windows 11 – Filutforsker spiser mer RAM enn det skal

Det har knapt gått en dag siden lanseringen av Windows 11, som ifølge Microsoft representerer «en ny æra for PC-en.» Det kan nok være tilfellet, men likevel er ikke det nye OS-et fritt for problemer, siden det nå har kommet frem at en rekke minnelekkasjer har dukket opp i den nye Filutforskeren.



En minnelekkasje er en tilstand der et dataprogram unnlater å frigi minne som ikke brukes, og dermed stadig krafser til seg RAM det ikke trenger. Akkurat nå kan det virke som at Windows 11 har et slikt problem, og at årsaken skal være en programvarefeil i Filutforsker-applikasjonen.



I praksis innebærer dette at om en bruker lukker Filutforsker, og så åpner det igjen, så vil bruken av RAM forsette å øke, siden det ikke frigir det ledige minnet når applikasjonen avsluttes. Problemet forklares nærmere av Reddit-brukeren /u/gyrohan269 her. Det ovennevnte fortsetter inntil du enten gjør en fullstendig omstart av Filutforsker (med andre ord, dreper prosessen via Oppgavebehandling) eller starter maskinen på nytt.



Innlegget som beskriver minnelekkasjen har fått godt over 1000 positive stemmer på Reddit, delvis av brukere som forteller at de klarer å reprodusere feilen på sine maskiner. Det later til at hvis man ikke passer på å gjøre en omstart av Filutforsker-prosessen en gang i blant, så kan minnebruken vokse til oppimot 1 GB – hvilket kan resultere i at PC-en din enten blir tregere eller lite responsiv.



For å sjekke om du har det samme problemet på din maskin, trykk Ctrl + Shift + Esc for å åpne Oppgavebehandling. Sorter så prosessene etter minnebruk, og trykk på Windows-tast + E for å åpne Filutforsker (åpne og lukk programmet gjentatte ganger), og se om minnebruken øker. Hvis det er tilfellet kan du avslutte prosessen via Oppgavebehandling for å få bukt med problemet.



Microsoft har per nå ikke kommet med noen offisiell uttalelse, men programvarefeilen har blitt rapportert inn via Microsofts feedback-app av Reddit-brukeren som først fant feilen, så vi regner med at en utvikler eller tre vil undersøke saken om ikke så lenge. Hvis du ikke allerede har lastet ned Windows 11 kan det være lurt å vente i noen dager. Det er ennå svært tidlig i livsløpet til det nye OS-et, og hvis alt går sin vante gang vil flere slike barnesykdommer dukke opp i dagene som kommer. Det er ingen hast, Microsoft kommer nok til å bruke litt tid på å finslipe det nye vidunderet, mens Windows 10 vil støttes (via oppdateringer) frem til 2025.

