Minecraft endres for alltid

Minecrafts utviklere, Mojang Studios, har kunngjort et partnerskap med det nystartede britiske supercomputing-selskapet Hadean, der de skal gjøre spillet livligere gjennom en rekke nye modi og opplevelser.

Mojang vil gjøre nytte av sin egen romsimuleringsmotor, Aether Engine, for å utvide den nåværende Minecraft-opplevelsen, og dessuten til å muliggjøre nye spillmodi og langt flere deltagende spillere.

I en tidligere test kunne en enkelt utvikler bruke motoren til å utvide spillets standardbegrensning på 99 spillere per server (som har eksistert i et tiår nå), for å kunne romme flere enn 1000 samtidige spillere.

I bunn og grunn vil integrasjonen av Aether Engine gi Mojang muligheten til å bryte tidligere tekniske begrensninger – begrensninger som skyldes spillets nedarvede kodebase. Dermed kan de åpne opp for nye designmuligheter.

Spillopplevelsen av Minecraft vil ikke rokkes ved. Men endringene vil gi utviklerne alburom til å til å skape en overflod av nye spillintegrerte egenskaper og funksjoner, og dermed berike opplevelsen av spillingen.

Minecrafts systemendring

Etterspørselen etter massive flerspillerspill har vokst dramatisk de senere årene. Denne utviklingen er kanskje også blitt styrket av pandemien. Med strenge regler for sosial omgang, er det mange som tyr til de nettbaserte spillene som en primærkilde til sosial samhandling.

Men det å skape en omfattende flerspilleropplevelse er ingen enkel oppgave for utviklerne. De må navigere seg gjennom en labyrint av tekniske flaskehalser uten at det går ut over spillopplevelsens kvalitet.

Historisk sett er utviklerne blitt bedt om å heller skalere ned, slik at ytelsen kunne prioriteres. Dette sikret spillerne en behagelig opplevelse, men begrenset samtidig det potensielle omfanget av samhandling i spillet.

Ifølge Hadean vil Aether Engine dynamisk tildele ressurser når de trengs, og i det omfang det kreves. Den vil navigere seg rundt mellomvare og andre typer arkitektonisk kompleksitet. Det betyr at utviklerne ikke lenger må velge mellom omfang og ytelse. Her får man med andre ord både i pose og sekk.

«Hadeans Aether Engine er en revolusjonerende spillmotor som åpner for helt nye designmuligheter. Dette gjelder ikke bare spill som Minecraft, men også for strømmeplattformer, utviklersamfunn og programvare for store bedrifter», forklarer Michael Weilbacher, CTO i Mojang.

«Ved å anvende Aether Engine i Minecraft åpner vi opp en bredt spekter av nye opplevelser, begivenheter og spillmodi for spillerne våre. Aether Engine håndterer enkelt langt flere tilkoblinger og programvaremessig kompleksitet. Dermed kan vi skape større og mer oppslukende opplevelser enn noen gang.»

Mojang har så langt vært tause om nøyaktig hvilke endringer og nye spillmodi Minecraft vil bli beriket med som en følge av det nye partnerskapet. Uansett tyder det på at spillerne har mye å glede seg til.