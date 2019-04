Millionomsetning: Svensk firma sender sleeves og deksler til kjøpere i 70 land

– Bare i første kvartal av 2019 har vi hatt like stor omsetning som i hele 2018 til sammen. Vi tror bedriften vil vokse fort framover.

Det forteller en ambisiøs Rasmus Englund til TechRadar. Bedriften som først ble grunnlagt i 2012 har de siste par årene fått fart på sakene. Etter å ha brukt noen år på å finjustere sine produkter – MacBook-sleeves og iPhone-deksler i lær – tok gründerne et stort steg videre i 2016. Markedet sultet etter slike produkter, tenkte de. Spesielt av litt høyere kvalitet.

– Vi bestemte oss for å legge ned mye mer tid på dette, sier Englund.

Produksjonen ble flyttet fra Kina til India, og kvaliteten på håndverket økte betraktelig. Det samme gjorde kvaliteten på lær og ull som er hovedingrediensene i Woolnuts produkter.

Se bilder fra oppstarten under:

Bilde 1 av 5 Foto: Woolnut AB (Image: © Woolnut AB) Bilde 2 av 5 Foto: Woolnut AB (Image: © Foto: Woolnut AB) Bilde 3 av 5 Foto: Woolnut AB (Image: © Foto: Woolnut AB) Bilde 4 av 5 Foto: Woolnut AB (Image: © Foto: Woolnut AB) Bilde 5 av 5 Foto: Woolnut AB (Image: © Foto: Woolnut AB)

Rasmus Englund skryter av samarbeidet med fabrikken i India. Den blir årlig revidert av Fair Wear Foundation med gode resultater. Garvingen av vegetabilsk lær er ifølge Englund så miljøvennlig som overhodet mulig, i tillegg til at resultatet blir helt unikt. Han lover også at «slitasjen» på læret utgjør en estetisk forbedring av produktet.

Læret er per dags dato REACH-sertifisert som betyr at det er innenfor EUs føringer for bruk av kjemikalier.

Myk ullfilt på innsiden

Woolnuts andre hovedingrediens, ullfilt, blir brukt på innsiden av MacBook-futteralene. Filten blir produsert i India av ull levert fra en anerkjent leverandør i Tyskland.

– Filten består av 100 prosent ull som er veldig myk, og dette bidrar til å beskytte mot både støt- og vannskader.

Bilde 1 av 5 Foto: Woolnut AB (Image: © Woolnut AB) Bilde 2 av 5 Foto: Woolnut AB (Image: © Woolnut AB) Bilde 3 av 5 Foto: Woolnut AB (Image: © Woolnut AB) Bilde 4 av 5 Foto: Woolnut AB (Image: © Woolnut AB) Bilde 5 av 5 Foto: Woolnut AB (Image: © Woolnut AB)

Fra 2018 ble Woolnut en fulltidsjobb for Rasmus Englund, Erik Lavin og Conny Ryderholm. Produktene er blitt godt mottatt rundt om i verden, både av journalister, forhandlere og forbrukere. Sleeves og deksler selges i butikker og nettbutikker i Europa, USA og Asia. Nå jobbes det med en ny distribusjonspartner i Norden som ønsker å hjelpe Woolnut ut til sertifiserte Apple-forhandlere. I Sverige har produktene allerede en plass hos enkelte forhandlere, men her i Norge er man foreløpig bare i dialog.

Woolnuts egen nettbutikk selger imidlertid friskt i både inn- og utland. Salget øker måned for måned og kjøperne representerer nå hele 70 land.

Verdensherredømme

Det endelige regnskapet for 2018 er ikke ferdig ennå, så Englund kan ikke annet enn å anslå en omsetning på rundt 1,3 millioner svenske kroner. I år håper han at bedriften skal havne på rundt 6 millioner kroner i omsetning. Og foreløpig ligger de godt an.

– Bare i første kvartal av 2019 har vi hatt like stor omsetning som i hele 2018 til sammen. Vi tror bedriften vil vokse fort framover, sier Englund.

– Hva er målsettingen?

– Vi ønsker å fortsette veksten, øke tilgjengeligheten i butikker rundt om i verden og bli et anerkjent globalt brand innen premium lærfutteraler og -deksler.

Les våre tester av Woolnuts produkter:

Futteral til MacBook | Deksel til iPhone X og XS