Microsofts Excels tyranniske herredømme kan snart stå for fall

Regneark-selskapet Rows har lansert en ny betaversjon av sitt regnearkprogram, og tar med det sikte på å gjøre kål på Microsoft Excel- og Google Sheets-dominansen.



Selskapet lurte ut betaversjonen i skjul i desember, men har nå offentliggjort applikasjoner til både Windows og macOS.



Tidligere har Rows kun vært å finne som webapplikasjon, hvilket satte begrensninger på ytelsen. Selskapet sier imidlertid nå at de nye Windows- og macOS-versjonene vil kunne håndtere store og kompliserte regneark like effektivt som markedslederne, i tillegg til at det blir tilrettelagt for funksjonalitet som kun er å finne i Rows.

Med blanke regneark og fargestifter til

Det viktigste prinsippet bak Rows-prosjektet er simpelthen at regnearkprogramvare-markedet står lagelig til for hugg. Duopolet bestående av Microsoft og Google har ført til en mangel på innovasjon, mener selskapet å vite, noe som åpner for at en sulten utfordrer kan gjøre sitt innhugg.



«La oss ikke gå rundt grøten. Regneark suger», sier Humberto Ayres Pereira, medgrunnlegger og administrerende direktør i Rows. «Forretningsverdenen kjører fortsatt på regneark, men de sakker oss ned. Rows drar det elskede regnearket med seg inn i det moderne arbeidslivet.»



Selskapet har ikke vært blyge om ambisjonene, her skal det inneværende sables ned. Som et ledd i en fersk markedsføringskampanje leide Rows reklametavler i nærheten av Microsofts hovedkvarter og satte opp et skilt med følgende tekst: «Kjære Microsoft, regnearket deres har drevet på i 36 år. Det er på tide å pensjonere seg.» Google fikk samme behandling.

I et forsøk på å forstå hvordan Rows skiller seg ut fra all annen regnearkprogramvare, tok vi en prat med Renan Araújo, ledet for utviklingen av programvaren til Windows- og macOS. Selv om Rows har alle funksjoner man kan forvente av et regneark – celler, rader, kolonner, funksjoner, tabeller, og så videre – er det en del viktige forskjeller som gjør at tjenesten skiller seg fra Excel og Sheets, fortalte han oss.

Den viktigste forskjellen er at Rows har et sterkt fokus på å kunne integrere tredjeparts-API-er inn i regnearkene, uten at man trenger å være programmerer av den grunn. I praksis betyr dette at en bruker med enkelhet kan trekke data fra vidt ulike tjenester som Twitter, Stripe og Google Analytics inn i regneark, på et vis som ville ha krevd en ekstrem kunnskap om man skulle ha gjort det i Excel.



Rows-regneark kan også skreddersys slik at de oppdaterer seg selv ved jevne mellomrom. I et eksempel Araújo viste oss ble et regneark satt til å oppdatere seg selv hvert minutt, med prisinformasjon fra Amazon, noe som i praksis muliggjør en prissammenligning i sanntid.

En annen unik funksjon er muligheten til å forvandle Rows-regneark til enkle webapplikasjoner som så kan publiseres på nett. En kan for eksempel gjøre om et Rows-regneark til en nettforside som samler inn informasjon fra kunder, uten at man trenger å rote med HTML eller JavaScript, eller betale for tjenester fra en tredjepart.



«Det å bygge regneark er en slags programmering – det er et visuelt programmeringsspråk,» fortalte Araújo. «Men, ved å få til en slik fleksibilitet i regneark er vi på et helt annet nivå.»

Elefanten i rommet

Hovedproblemet Rows har akkurat nå er at Microsoft- og Google-tjenestene i stor grad allerede er integrert i måten bedrifter fungerer, noe som fører til en plattform-effekt det kan være vanskelig å få bukt med.



Excel og Sheets er bare enkeltbestanddeler av mye større pakker som inkluderer et drøss programvare og tjenester. Her får man gjerne løsninger for e-post, produktivitetsverktøy, kalenderfunksjoner, samarbeidsprogramvare, skylagring, VPN-funksjoner med mer.



I tilfellet Microsoft har selskapet etablert synergier mellom produkter som innbefatter programvare helt ned på operativsystemnivå, og de fleste bedrifter bruker som kjent Windows.

Resultatet er at selskaper som Rows må bruke mye energi på å overbevise potensielle kunder om at selskapets tjenester ikke bare kan matche eksisterende applikasjoner, men at de også kan tilby en slags merverdi, som en motsats til de ekstra utgiftene det medfører for kundene.



Rows har, per nå, færre enn 4 000 ukentlige brukere, og er som en loppe å regne i kampen mot gigantene. Likevel har antallet brukere gjort et betydelig byks kontra nivået det lå på ved nyttår, og selskapet er overbeviste om at det er et vekstpotensial, på tross av en viss motbør.

Da vi spurte selskapet om hvorfor de mener at regnearkprogramvaren de tilbyr kommer til å klare brasene, i en situasjon der mange andre har feilet, fikk vi som svar at en forandring i markedsvilkårene sammen med innovasjoner i produktet har gitt Rows muligheten til å få innpass.



«Bevisene vi ser er at våre to største innovasjoner (innebygget integrering og deling som webside) er beveggrunner sterke nok til at større team velger å bruke et nytt regneark», sier Henrique Cruz, leder av vekstavdelingen hos Rows.



«De siste 15 årene har vi opplevd tre store forandringer i hvordan arbeid utføres (mobile enheter er viktigst; API-er og en eksplosiv vekst innen SaaS; og at async er viktigere), vi er det første selskapet som bygger et ekte regneark som står i stil med denne nye virkeligheten.»

For å kunne ta igjen konkurrenter som Microsoft og Google, kommer Rows først og fremst til å basere seg på viral markedsføring. Med andre ord ønsker selskapet at produktet skal være godt nok til å kunne markedsføre seg selv.



I likhet med andre SaaS-varianter (programvare som tjeneste), kan man bruke Rows gratis, slik at man kan få smaken på hvordan det fortoner seg hos konkurrenten før man eventuelt velger å bruke penger – og selv om Windows- og macOS-versjonene per nå mangler en del funksjonalitet (for eksempel tabeller), sier selskapet at det tar sikte på å føre over alle funksjoner fra web-applikasjonen innen året er omme.