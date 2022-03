Microsoft Teams vil snart kunne redde PowerPoint-presentasjonene dine

Din neste Powerpoint-presentasjon kan finne på å bli en hel del mer spennende takket være en ny funksjon som blant annet trekker på Microsoft Teams.



Selskapet har annonsert at to separate verktøy nå bringes sammen, og at møtene dine skal bli mer engasjerende og interaktive ved hjelp av den populære videokonferanseplattformen.



Oppgraderinger innebærer at du nå kan ta med Microsoft Teams-kamerafeeden inn i en PowerPoint-presentasjon, noe som forhåpentligvis vil sette en stopper for endeløse rekker kjedelige lysbilder.

Microsoft Teams og PowerPoint, hånd i hånd

Forandringen gjøres mulig ved en integrasjon av Cameo og Recording Studio, to eksisterende verktøy, annonsert av Microsoft i 2021, som tok sikte på å forbedre brukeres PowerPoint-opplevelse.



Cameo lar brukere ta med seg Teams-opptak, eller en livestrøm, inn i PowerPoint-presentasjoner, der man kan skreddersy hvor i lysbildet de skal dukke opp. Recording Studio lar brukere gjøre opptak av en presentasjon i PowerPoint og levere såkalt on-demand-video, slik at kolleger og andre kan se presentasjonen når de ønsker.

(Image credit: Microsoft)

De to verktøyene kommer nå til å være å finne i PowerPoint. Når en bruker er ferdig med å lage en presentasjon vil hen kunne bruke Cameo til å bestemme hvordan og hvor videoer/videostrømmer vil befinne seg i lysbildene, for så å gjøre opptak med Recording Studio simpelthen ved å klikke på den nye opptaksknappen i PowerPoint. Det hele foregår uten at man trenger å gå ut av det aldrende Office-programmet.



Når presentasjonen finner sted vil PowerPoint Live spille av videoopptakene.

Microsoft sier at de nye verktøyene kan være nyttige for alle som ikke har muligheten til å være med på et møte i levende live, men likevel ønsker å ta del, siden Cameo og Recording Studio vil gjøre at «du fortsatt dukker opp i møtet, som om du var der 'live'.»



Recording Studio er allerede tilgjengelig i PowerPoint, og Cameo skal etter planen lanseres i løpet av de kommende månedene.

Nyheten er en av flere annonserte partnerskap mellom Teams og PowerPoint, et ledd i en større operasjon der Microsoft ser ut til å prøve å gjøre Office-pakken nyttigere for arbeidstakere generelt, uansett hvor de befinner seg.



Selskapet avslørte nylig at PowerPoint Live får støtte for for såkalte live slide-oversettelser, hvilket i praksis vil si at lysbilder kan simultanoversettes under en Microsoft Teams-samtale. Både personer som presenterer og andre møtedeltakere kan få presentasjonsinnhold oversatt ved å høyreklikke på presentasjonen og så finne frem til et valg som aktiverer oversettelsen.