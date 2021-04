Microsoft Teams-oppdatering skal gjøre PowerPoint-presentasjoner smertefrie

Det å rote seg bort i når man skal starte Powerpoint-presentasjoner under videokonferanser kan bli en saga blott takket være en ny oppdatering i Microsoft Teams.



Microsoft har avslørt av videokommunikasjonsplattformen snart kommer til å få en oppgradering som tar sikte på å integrere Teams og PowerPoint, ifølge WindowsLatest, som har testet funksjonaliteten.



Den nye PowerPoint Live-funksjonen kommer til å muliggjøre start av presentasjoner fra innad i Microsoft Teams-møtet, uten at man behøver å dele skjermen med publikum, noe som forhåpentligvis kommer til å omgå kompatibilitetsproblemer (og en del uønsket eksponering av privatlivet).

PowerPoint Live

PowerPoint Live er tilgjengelig for brukere som er en del av Office Insider-programmet (en slags evig betatest, der brukere får tilgang til testversjoner). For å være med må man ha et Office 365 E3/A3/E5/A5-abonnement eller Microsoft 365 for det offentlige.



For å starte en presentasjon trenger man simpelthen bare å klikke på den nye «Present in Teams/Presenter i Teams»-knappen i PowerPoint, noe som gjør at personen som holder presentasjonen kan navigere mellom ulike applikasjoner og vinduer uten at publikum ser noe annet enn selve presentasjonen.



Holder man en presentasjon vil man også kunne se oversikten over lysbildene, notatene og chatten i ett enkelt vindu.

Det at man får tilgang til chatten ved siden av presentasjonen burde tilsi at de som holder presentasjonen ikke går glipp av viktige spørsmål eller viktig informasjon, og det gjør også at deltakere når som helst kan klikke på lenker og videoer innad i presentasjonen.



Man kan også skreddersy hvordan presentasjonen ter seg og ser ut for publikum. Verten får tilgang til en såkalt grid review-funksjon og se hele publikum på et sted.



Dette bør være gode nyheter for alle som har planer om å holde online-presentasjoner i fremtiden. Nyvinningene kommer i kjølvannet av Microsoft Teams' annonsering om at de ønsker å bli den selvskrevne møteplattformen på nett.



En oppdatering i Microsofts veikart ser ut til å vitne om at Teams snart kommer til å støtte interaktive webinarer for folk både innad og utad organisasjoner, og man skal kunne være vert for 1000 publikummere.



Den nye Microsoft Teams-funksjonen vil gjøre at brukere kan ta i bruk webinarer som er interaktive fra start til slutt, og skal tilby verktøy som skreddersydd registrering, et vell av forskjellige presentasjonvalg, vertkontroller (som eksempelvis muligheten til å slå av og på publikums-chat og video samt et rapporteringssystem til bruk etter presentasjonen.)



Hvis webinaret ender opp med mer enn 1000 brukere kan man gå over til en Microsoft Teams-variant som kan støtte 10 000 brukere (som kun kan se, ikke interagere.)

