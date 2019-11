Microsoft lover å ikke gjenta feilene de gjorde med Xbox One

Microsoft ser ut til å ha lært mye etter lanseringen av Xbox One, både når det gjelder pris og ytelse, og selskapet understreker nå at de ikke ønsker å gjenta de samme feilene når de skal lansere sin neste konsoll som går under kodenavnet Project Scarlett.

Det er i et intervju med The Verge at sjefen for Xbox, Phil Spencer, uttaler seg om dette:

– Jeg vil si at en lærdom fra lanseringen av Xbox er at vi ikke skal være ute av posisjon når det kommer til verken ytelse eller pris. Ved begynnelsen av denne generasjonen lå vi hundre dollar høyere, og vi hadde samtidig lavere ytelse. Vi begynte Project Scarlett med en ledelse på plass som hadde som mål å oppnå suksess i markedet.

Men hva har de lært?

(Image credit: Xbox)

Xbox One fikk kritikk ved lansering på grunn av den høye prisen. Konsollen var stappet full av funksjoner som gjorde den dyrere, men som folk ikke brukte. Ja, vi snakker selvfølgelig om Kinect.

Microsoft fjernet etter hvert Kinect-integreringen og prisen ble litt lavere, men da hadde allerede PS4 rukket å posisjonere seg som et bedre valg for mange. Konsollkrigen var allerede avgjort, og prisen var den avgjørende faktoren.

Dermed ønsker naturlig nok Microsoft å løse dette annerledes denne gangen, og målet er selvfølgelig å kunne konkurrere med Sonys PS5. Riktignok er det ikke dermed sagt at Xbox Scarlett blir spesielt billig – det er nemlig ingenting som tyder på det. Det betyr bare at prisen burde være mulig å forsvare i forhold til ytelsen du får.

I et intervju med Windows Central tidligere i år, uttalte Jason Ronald i Microsoft seg også om lanseringsplanene for Xbox Scarlett, og han ga også en kommentar angående pris:

– Vi vet hva som er et rimelig prispunkt for en konsoll og hva slags forventninger kundene har. Samtidig skal det også sies at vi innoverer og flytter grenser. Vi deler ingen detaljer om pris eller spesifikasjoner ennå, men jeg kan si at vi har tro på det vi bygger, og vi forventer å legge en nye list for hva man kan forvente fra konsollspilling.

Det høres altså ikke ut som Xbox Scarlett blir billig, men det høres i hvert fall ut som Microsoft vi forsikre seg om at prisen på deres neste konsoll kan forsvares med ytelsen den leverer.

Project Scarlett er ventet lansert mot slutten av 2020.