Listen over de hittil mest likte seriene i 2022 er klar – «Stranger Things» må se seg slått

Tallene over de hittil mest likte TV-seriene i 2022 er klare – og overraskende nok topper ikke «Stranger Things» listen.



Blant dataene som nå er tilgjengelig har den enormt populære Netflix-serien bare kommet seg opp på en tredje plass på IMDbs liste over tilbakevendende serier i år (opens in new tab). Gitt hvor enormt populær de seneste episodene av retrohorror-serien – «Stranger Things» sesong 4 – har vært blant TV-seere, ser vi for oss at en og annen tilhenger vil stusse.

Hvilke serier klarte å overgå «Stranger Things» og kapre først og andreplassen, spør du? To Netflix-rivaler, faktisk. Ifølge IMDb-listen er det snakk om «Peaky Blinders» og «Better Call Saul» – der begge fikk sine sjette og siste sesonger i år. Akkurat nå ligger duoen på 8,8 av 10, stemt frem av IMDb-brukerne. «Stranger Things» ligger rett bak, med en skår på 8,7 av 10.



Selv om det er noe overraskende at «Stranger Things» foreløpig ikke har klart å klatre til topps innad Netflix-familien, er det ingen tvil om at strømmegiganten priser seg lykkelige over at såpass mange av seriene de tilbyr dukker opp helt til topps på listen over de returnerende seriene. Av TV-seriene som listes opp, så er det hele fem som er å finne på Netflix – noe som bekrefter at Netflix, på tross av dårlige nyheter, fortsatt er kongen på haugen. De andre Netflix-seriene på listen er de følgende: «Love, Death & Robots» og «The Last Kingdom».

Amazon Prime Video er også godt representert med «The Boys» og «The Marvellous Mrs. Maisel» – duoen ligger likt med «Stranger Things», på 8,7 av 10. «Euphoria» og HBO, for ikke å snakke om familiedramaet «This is Us» og NBC, er de to siste seriene på topp 10-listen.



«Stranger Things» ligger kanskje bare på tredjeplass på IMDb-listen, men det er godt mulig serien kan tukte «Peaky Blinders» og «Better Call Saul» på sikt. Andre del av sesong 4 hadde premiere 1. juli, så det er ingen grunn til å tro at alle har hatt tid til å se de to siste episodene riktig ennå. Det kan være at skåren stiger i dagene og ukene som kommer, om seerne liker det de ser.

Kommentar: kan seerne snu opp ned på «Stranger Things»-tallene?

«Stranger Things» gjorde det godt i år, ikke bare hos publikum. (Image credit: Netflix)

Selv om IMDb-dataene gir et visst bilde av hva folk over hele kloden mener om seriene, er det en del informasjon som uteblir.



For det første har denne listen kun tatt for seg serier som allerede er godt i gang. Hver og en av oppføringene på listen har to eller flere sesonger på baken, så det er ikke nødvendigvis så enkelt å vite hvordan disse TV-seriene klarer seg kontra alle de som hadde premiere for første gang i 2022.



Hvis vi tar med alle de nye seriene – igjen, ved hjelp av stemmene samlet inn av IMDb (opens in new tab) – så er det kun én serie (rent bortsett fra de to ovennevnte) som har bedre skår enn «Stranger Things». Nok en gang er det snakk om en annen Netflix-serie, nemlig enormt populære «Heartstopper», som ligger på samme skår som «Peaky Blinders» og «Better Call Saul», med 8,8 av 10. Like godt likt som «Stranger Things» er den fantastiske sci-fi-serien «Severance», med en skår på 8,7, på Apple TV+.

Ser man på alle de 20 seriene samlet, så ville fjerde sesong av «Stranger Things» ligget på delt fjerdeplass i 2022, så langt. «Heartstopper», «Peaky Blinders» og «Better Call Saul» ville ha delt topplasseringen i en kombinert liste over alle de mest like seriene fra 2022 på IMDb, mens «Stranger Things» og «Severance» ville ha lagt seg på delt fjerde.



Igjen, dette gir et visst overblikk over de beste TV-seriene, men IMDb er ikke det eneste stedet man kan stemme på hvilke programmer man liker best. Rotten Tomatoes har for eksempel et vel så godt rykte når det gjelder å finne ut hva folk flest liker.



Interessant nok topper ikke «Stranger Things» statistikken i 2022 hos Rotten Tomatoes heller. Duffer-brødrenes epos er 90 % «fersk» ifølge Rotten Tomatoes-brukere (opens in new tab), og klarer dermed ikke å toppe verken «Peaky Blinders» (93 %), «Heartstopper» (98 %) eller «Better Call Saul» (96 %). Også «Severance» sniker seg forbi med sine 93 %, og det samme gjør Disney+-serien «Only Murders in the Building» (92 %).

Det er likevel ingen tvil om at «Stranger Things» sesong 4 har tid til å ta igjen røkla. Som vi nevnte innledningsvis er det ikke så lenge siden sesongen hadde premiere, og om seerne mener de to siste episodene er gode nok, så kan nye stemmer heve skåren. Det kan selvfølgelig også gå andre veien, om folk ikke var fornøyde med volum 2, og helst ville ha en annen slutt på sesongen, så ligger det an til et videre fall på listene. Fort gjort på sider som IMDb og Rotten Tomatoes.



Vi mener likevel at «Stranger Things» kan ta sommerferie med hevet hode. Den seneste sesongen hevet nivået kontra tredjesesongen, og det er ikke tilfeldig at rekordene har falt som fluer i kjølvannet av premieren. Serien ble sett 7,2 milliarder minutter mellom 30. mai og 5. juni, et nytt referansepunkt å strekke seg etter om man vil toppe statistikken til Nielsen (først omtalt av The Hollywood Reporter (opens in new tab).) Til sammenligning ligger «Tiger King» og «Ozark» milevis bak, på andre, med sine 5 milliarder minutter.



«Stranger Things» endte dermed ikke opp med å være best likt blant TV-titterne, i alle fall ikke foreløpig, men ingen kan si at serien ikke er populær. Vi regner med at den bare er dager unna å toppe listen over de 10 mest sette seriene på Netflix også.