LG oppdaterer OLED-sortimentet – folkemodellen CX fås nå i 48 tommer

LG presenterte i går sine nye TV-er for 2020, og på tross av en rekke forbedringer og forandringer over hele sortimentet er det én modell som glimrer med sitt fravær – RX – LGs rullbare OLED-toppmodell.

Den store snakkisen fra fjoråret, TV-en som automatisk rulles sammen når den ikke er i bruk (og lagres i en lydplanke), er ikke en del av TV-ene som presenteres nå på vårparten, men skal likevel være en del av 2020-sortimentet. Ikke at den kommer til å være aktuell for så veldig mange nordmenn, prisen ligger nemlig på smådrøye 719 990 norske kroner.

Resten av modellene er dog klare til lansering, og noen skal allerede være på vei ut til norske butikker.

Navngivningen av OLED-modellene gjør et hopp fra 9 til 10, men LG har valgt å gå for romertallet X fremfor indo-arabiske sifre, dermed blir oppfølgeren til en av fjorårets bestselgere, C9, nå hetende CX. Det er også her en av de aller mest interessante nyhetene befinner seg: nemlig en variant på 48 tommer.

Ikke bare har CX-modellen alle de samme tekniske egenskapene som de dyrere 4K-modellene (WX og GX), men nå som LG har krympet det hele ned til 48 tommer begynner man virkelig å få mye teknologi for pengene. 19 490 kroner er veiledende pris, men norske forhandlere har allerede startet forhåndsbestillingene, så i praksis er fasiten i skrivende stund 15 490 kroner.

Bilde 1 av 3 LG RX er et designkonsept som bør passe inn i interiøret hos selv de mest kresne. (Image credit: LG) Bilde 2 av 3 Prisen på RX-TV-ene gjør at den kun vil befinne seg i stuen til de superrike. (Image credit: LG) Bilde 3 av 3 På sikt vil likevel dette antageligvis bli en aktuell teknologi for de fleste. Vi håper LG jobber hardt for å presse ned prisen de kommende årene. (Image credit: LG)

De ovennevnte WX og GX-modellene er LGs mer designrettede modeller, der nærmest alt unødvendig har forsvunnet til fordel for et panel som sitter som klistret til veggen.

GX erstatter fjorårets E9, og selv om denne modellen fikk mye skryt for å tilby full pakke er lydplanken borte i årets modell. Det er litt vanskelig å forstå seg på forskjellen mellom GX og WX, i og med at begge tilbyr syltynne paneler og like mye (eller snarere lite) lyd. WX er dog markant tynnere med sine 3,85 mm, mens GX stikker nærmere 2 cm ut fra veggen. WX er også en del av Signature-serien til LG, og fås kun i 65 tommer, mens GX også finnes i 77 og 55 tommer.

Helt på toppen troner ZX, som kun kan fås i 77 eller 88 tommer og med en oppløsning på 8K. Man må dog ut med henholdsvis 239 990 og 359 990 for å få tilgang til kremen av kremen.

Noe billigere er BX-modellene, budsjettvariantene som har en veiledende startpris på 15 490 kroner. Her får man en litt mindre imponerende bildeprosessering og et litt mer hverdagslig design, men likevel et særdeles imponerende 4K OLED-panel.

Ny funksjonalitet

Nytt år betyr ny bildeprosessor, og LG er nå på tredje generasjon α9. I fjor var den store nyheten at α9 tok i bruk maskinlæring og AI slik at TV-ene kunne gjenkjenne innholdet brukeren så på, og justere bildet deretter. Dette arbeidet har fortsatt inn i 2020, og der man før måtte oppdatere TV-ens programvare for å få forbedret den AI-baserte prosesseringen vil 2020-modellene selv fortsette å kverne på bildegjenkjenning etter du har satt vidunderet i stua. Den får med andre ord bedre ytelse helt av seg selv, så lenge man tar den i bruk.

Det at TV-en gjenkjenner objekter i bildene den blir servert gjør at bildeprosesseringen kan spisses ytterligere. TV-en vet eksempelvis at mennesker er utrolig vare på hvordan ansikter fortoner seg, så prosessering i disse områdene vil være varsomme; mens teksten nederst på skjermen under Dagsrevyen vil prosesseres hardere, siden poenget gjerne er lesbarhet om man eksempelvis oppskalerer fra SD-innhold.

8K-flaggskipet ZX kombinerer stilren (og dyr) design med det ypperste av OLED-teknologi. (Image credit: LG)

2020-modellene har også fått støtte for Dolby Vision IQ, noe som i praksis er en standard som ligner særdeles på AI Brightness fra fjorårets modeller (funksjonalitet som justerer bildet i henhold til lysmengden i rommet). I år har LG gått for begge deler, noe som i praksis bare vil si at TV-en potensielt justerer lysstyrken hele tiden, uavhengig av om innholdet som spilles av er laget for Dolby Vision IQ eller ei.

Nytt i år er også Filmmaker Mode, en funksjonalitet som gjør det enklere å stille TV-en inn på optimale innstillinger for hver enkelt film. Hvis innholdet tar i bruk Filmmaker Mode vil du bli spurt om du vil skru på funksjonaliteten, og om du gjør det vil alle relevante innstillinger automatisk settes til det som er korrekt for nettopp den filmen du har satt på. På denne måten kan både skaperne av filmen og du være sikker på at filmen fremstår slik det er ment at den skal fremstå – rent visuelt, altså.

Stor nok til 4K, liten nok til gaming

Som nevnt ovenfor har LG i år bestemt seg for å utvide størrelsene man kan få OLED i – i begge retninger. I Norge vil man ha tilgang til flere modeller på over 65 tommer i størrelse, G-serien, som erstatter E-serien vil kunne fås i 77 tommer, mens WX og ZX som vanlig også kan fås i gigantformat, flaggskipet ZX vil som vanlig også kunne fås i 88 tommer.

I den andre enden vil folkemodellen CX nå også komme i 48 tommer, og det er her en blir presentert for et virkelig interessant alternativ, særlig om en er interessert i spill. Dette er et panel som har en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, har VRR og støtter både Nvidia G-Sync og AMD FreeSync, i tillegg til å ha en generell bildekvalitet som går alle gamingskjermer en høy gang. Med 4K på 48 tommer begynner man å nærme seg et oppløsning/størrelsesforhold som gir mening plassert på steder dedikert til gaming, som en kontorpult eller et gaming-hjørne. Gaming-skjermer eser allerede oppover i størrelse, men man blir i hovedsak avspist med i beste fall IPS-paneler (og i mange tilfeller skral TN-teknologi), mens med CX vil man glane inn i 48 tommer perfekt sortnivå og et panel som klarer et langt mer ekspansivt fargerom enn de fleste gamingskjermer.

CX-modellen på 48 tommer er liten nok til at den ikke nødvendigvis trenger å plasseres i stua. (Image credit: LG)

Input-lag ble målt til 12-13 ms i fjorårets modeller, og selv om LG selv ikke vil gå ut med spesifikke tall i år, så skal dette tallet være en del lavere i årets CX-modeller, særlig om man spiller på høyere oppdateringsfrekvenser enn 60 Hz. Det er mer enn bra nok til gaming.

For oss som ikke konkurrerer, men bare vil ha den beste skjermen til gaming og ikke ønsker å ta over stua hver gang vi skal fange skurker med lasso i Red «Dead Redemption 2», eller banne og sverte over å ha mistet alt utstyret i «Escape from Tarkov», så begynner CX å nærme seg helt optimal – stor nok til å dra nytte av 4K, men liten nok til at vi ikke trenger å bruke enormt med plass.