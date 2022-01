Kommer Apple til å bytte ut MacBook Pro 13" med en M2-basert 14-tommersmodell?

Det er ikke sikkert at Apple kommer til å lansere en MacBook Pro på 13 tommer i 2022, ifølge et nytt rykte som ymter om at selskapet heller kommer til å satse på en MacBook Pro på 14 tommer, med en helt ny M2-prosessor på innsiden. CPU-en vil med andre ord være oppfølgeren til M1, som nå blant annet sitter i dagens MacBook Pro på 13 tommer og MacBook Air (sistnevnte topper for øvrig fortsatt vår liste over de beste laptopene du kan kjøpe akkurat nå.)



Ryktet, først omtalt av Apple Insider, stammer fra en tvitring ført i pennen av den velkjente lekkasjemakeren DylanDKT, som hevder at MacBook Pro 14" (M2, 2022) vil bli lansert i andre halvdel av 2022, og at en ny MacBook Air (2022)-variant vil følge med på lasset, også denne med ny M2-prosessor.

The currently available M1 MacBook Pro 13 will be replaced with a MacBook Pro 14 with an M2 chip in the 2H of 2022. It will receive a slight price increase over the previous generation. Alongside this release time frame, we will receive the redesigned M2 MacBook (Air).January 17, 2022 See more

DylanDKT bekreftet også til en følger at den nye MBP-14-tommeren vil ha samme design som MacBook Pro på 14 tommer lansert i 2021.



I ovennevnte maskin kunne man velge mellom de kraftige M1 Pro- eller M1 Max-prosessorene, og selv om M2 antakeligvis antakeligvis kommer til å bli langt kraftigere enn M1-brikken som sitter i den gamle MacBook Pro-modellen på 13 tommer, så er det ikke garantert at den blir like kraftig som M1 Pro eller M1 Max.

Kommentar: 2022 ser ut til å bli et spennende år

Vi har hele tiden regnet med at Apple for tiden jobber med oppfølgeren til både MacBook Pro på 13 tommer og M1-brikken, så vi er ikke overrasket over å høre at selskapet har nye laptoper med M2-brikker på lur. Da Apple byttet fra Intel- til egenprodusert M1-prosessor var det flere som var bekymret over hvorvidt selskapet tok seg vann over hodet, men disse bekymringene var som kjent overilte. Fasiten ble et knippe M1-baserte maskiner som tilbød fortreffelig ytelse.



Vi gleder oss stort til å finne ut hva M2 har å komme med. Litt overraskende er det dog at det går rykter om at MacBook Pro på 13 tommer ryker ut av sortimentet. Da Apple lanserte 14-tommersmodellen i fjor var det mange som trodde selskapet ville rette 14-tommerne mer mot profesjonelle brukere (siden de kunne konfigureres med M1 Pro, M1 Max og hadde relativt høye priser), mens 13-tommersmaskinene ville passe bedre for alle som ikke trengte fullt så høy ytelse.



Samtidig gir det en viss mening å kutte 13-tommersmodellen – særlig hvis den M2-baserte MacBook Pro-modellen på 14 tommer faktisk har samme design som den eksisterende MacBook Pro-modellen på 14 tommer. Det vil innebære at Apple ikke trenger å produsere separate deler til 13-tommersmodellen, noe som vil gjøre prosessen for selskapet langt mer strømlinjeformet.



Det kan føre til en litt mer forvirrende prosess for alle som ønsker å kjøpe seg en MacBook Pro på 14 tommer, siden man nå vil måtte følge mer nøye med på konfigurasjonene. Igjen, selv om vi regner med at M2-brikken kommer til å yte godt, så er det ikke sikkert at den vil være på høyde med M1 Pro eller M1 Max.



Det er også verdt å nevne at vi hadde (og fortsatt har) stor glede av MacBook Pro 14" (2021) – maskinen fikk en sjelden skår på fem stjerner hos oss – om Apple planlegger en rimeligere variant for alle som ikke trenger den ekstreme ytelsen den eksisterende modellen tilbyr, så er det flott.



Vi gleder oss også stort til å se hvilke planer Apple har for MacBook Air i 2022. Hvis vi kan se frem til et nytt design og et hopp i ytelse med M2, så kan dette være snakk om nok en listetopper hos oss.