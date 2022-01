iPhone SE 3 forventes ikke lansert i mars allikevel

Flere lekkasjer ymtet tidligere om at iPhone SE 3 skulle avsløres enten i mars eller april, og minst én kilde mente å vite at det rent spesifikt var snakk om mars. I lengre tider gikk vi derfor ut i fra at annonseringen ville finne sted i mars, men den seneste lekkasjen vitner om at april eller mai er mer sannsynlig.



Ross Young (en lekkasjemaker med god treffprosent, og god innsikt innen skjermindustrien) hevdet i et Twitter-innlegg at panelproduksjonen i tilknytning iPhone SE 3 (han bruker navnet «Apple 5G SE-modellen») skal starte denne måneden, og at selve telefonen skal produseres fra og med mars.



Basert på det ovennevnte spår han at annonseringen vil finne sted enten i andre halvdel av april eller tidlig i mai, og at iPhone SE 3 kommer til å være å finne i butikkene enten i slutten av april eller tidlig i mai.

Apple 5G SE model starting panel production this month. Phone production likely from March. This means a launch is likely for 2H April/early May with shipments from late April or early May.January 19, 2022 See more

Dette er selvfølgelig kun snakk om én kilde, så vi tar det hele med en klype salt. Likevel er det på det rene at Young har kontakter innad skjermindustrien, så det er en viss mulighet for at han treffer blink når det gjelder panelproduksjonen, i det minste.



Vi kan også nevne at tidligere lekkasjer ikke var spesielt spesifikke, og ikke nevnte verken mars eller april. Det ble sagt at iPhone SE 3 kunne forventes i første halvdel av 2022, eller mellom mars og mai, så det er tydelig at usikkerheten råder.



Basert på ordlyden til Young, så virker det som om også han baserer seg på en del antakelser når han kommer med sin spådom om når iPhone SE 3 annonseres og lanseres, selv om han formodentlig legger en del konkret informasjon til grunn. Vi er med andre ord ikke bombesikre på noe som helst per nå, men det ser likevel lysere ut når det gjelder en annonsering i april (eller mai.)

Kommentar: En utsatt lansering gir iPhone 13 mini plass

Hvis iPhone SE 3 faktisk lanseres i april eller mai, altså litt senere enn antatt, så kan iPhone 13 mini – Apples seneste telefon med relativt liten skjerm –potensielt dra nytte av det.



Det later til at denne modellen ikke har solgt like bra som resten av iPhone 13-serien, og når iPhone SE 3 kommer på markedet er sannsynligheten stor for at mini-varianten vil slite enda mer, siden den nye SE-modellen sies å ha den samme prosessoren og 5G-støtte, i tillegg til et lignende design (lite chassis), og formodentlig en langt lavere pris.



iPhone SE 3 kan derfor fremstå langt mer fristende for mange Apple-kunder, og gjøre iPhone 13 mini desto mindre attraktiv. Hvis Apple faktisk ender opp med å somle litt ekstra med SE 3 kan iPhone 13 mini få litt mer tid på seg til å selge før en ny miniputt-telefon tar over markedet.

Kilde: GSMArena