iPhone 13 kan få satellittkommunikasjon, men kun i enkelte regioner

I forrige uke var iPhone 13-ryktemølla svært opptatt av hvorvidt det kommende flaggskipet vil kunne kople seg opp mot satellittnettverk, hvilket i praksis vil la brukere hoppe bukk over mobile nettverk når de ringer og sender meldinger. Akkurat nå ser det faktisk ut til at funksjonen er på vei – men bare i enkelte deler av verden.



Den kjente Apple-kjenneren Mark Gurman avslørte i Bloomberg Power On-nyhetsbrevet at disse funksjonene kun kommer til å være å finne i «områder uten mobildekning», og enda mer snevert: «kun i enkelte regioner».



Da ryktet først kom på banen var tanken at iPhone 13 kunne ende opp med å bli en faktisk satellittelefon, som fungerte helt uavhengig av 4G- og 5G-dekning. Det er nå klart at det omtalte funksjonaliteten kommer til å være ganske så innskrenket, og kun til bruk i nødstilfeller – det skal i alle fall være tilfellet når det gjelder årets iPhone-modeller.

Blått, grønt, grått

Gurman avslører at muligheten til bruk av satellitt vil begrense seg til korte tekstmeldinger når de trenger hjelp, selv når ikke brukeren har tilgang på mobilnettverk eller Wi-Fi. Disse meldingene skal få en gråfarge i Meldinger-appen i iOS, i motsetning til blåfargen man får om man sender via iMessage, og grønn for standard SMS-meldinger.



Ser man lengre frem i tid, så virker det som at Apple har større planer når det gjelder kommunikasjon via satellitt, og at et eget satellittbasert nettverk kan være en mulighet (dette er for øvrig noe vi har hørt rykter om tidligere.) Etter sigende skal dette dog være svært langsiktige planer.



Skal man ha full støtte for satellittoppkopling må telefonen ha maskinvare som tar en del mer plass en det Apple har tilgjengelig i dagens iPhone, hvilket er et reelt hinder for selskapet. Et annet problem er at en slik funksjonalitet neppe blir spesielt populært blant teleselskapene som Apple gjerne ønsker å være dus med – sannsynligheten er dermed stor for at det kommer til å ta noen år før iPhone-modeller vil kunne kjøre samtaler og datatrafikk over et satellittbasert internett.

Slik tror vi iPhone 13 ser ut (Image credit: TechRadar)

En innovasjon som kan få iPhone 13 til å skille seg ut

Mark Gurman pleier å være en sikker kilde når det gjelder Apple-informasjon, og om han treffer blink denne gangen, så later det til at satellitt-funksjonaliteten i iPhone 13 (og potensielt også iPhone 14) kommer til å være mer basal enn det man trodde tidligere. I tillegg vil man ikke kunne ta i bruk denne funksjonaliteten i alle verdenshjørner.



Den nye artikkelen vitner om at satellittkommunikasjon kun vil være mulig om man er ute, og at det kan ta opptil ett minutt å få tilkoplingen oppe og gå. Dette er ikke noe man kan bruke til FaceTime, for å si det mildt, i alle fall ikke nå med det første.



Selv om bruksområdene er svært begrensede, så er likevel tanken om å kunne bruke satellitt svært besnærende – tenk deg at du er skipbrudden langt til sjøs, eller ligger skadet på fjellet, trenger umiddelbar assistanse og oppdager at du ikke har mobildekning. I slik tilfeller vil en iPhone potensielt kunne klare å gi deg en basal kontakt med omverdenen, og det kan være potensielt livreddende.



En slik funksjon vil være et godt salgsargument for iPhone 13, kanskje særlig for aktive personer og alle som jobber under barske forhold, langt unna mobilmaster – gitt at Apple klarer å stable på beina en grunnleggende form for satellittkommunikasjon i år. Etter årevis med små oppgraderinger i smarttelefoner, et lite hopp i ytelse her, et nytt kamera der, så hadde det vært et fint avbrekk med et aldri så lite revolusjonerende sprang i teknologi.