Beklager, men iPhone 13-modellen uten skjermhakk i «Ted Lasso» er nok ikke ekte

«Ted Lasso» på Apple TV+ er ikke bare en rørende komiserie, nå har årvåkne seere tydd til internett for å diskutere en aldri så liten detalj i den seneste episoden: En iPhone-modell uten skjermhakk, og potensielt et glimt av iPhone 13, som nå antas lansert den 14. september.

Vi understreker at det virkelig er «potensielt» vi mener ovenfor, men før vi forklarer det hele nærmere, la oss se på bevismaterialet. I episoden får vi se at moren til AFC Richmond-eier Rebecca Welton er i byen, og at hun blir oppringt. Vi får ikke et spesielt godt innsyn til telefonen hun bruker, men det ser ut til at den mangler skjermhakk – og noen sekunder sendere får vi se noe som ligner veldig på en iPhone 12 (siden den har flate kanter og en distinktiv kamerahump.)

I en scene senere i episoden får vi også se at Rebecca også bruker en telefon uten skjermhakk, når hun legger den fra seg på en seng. Merkelig nok, bare noen sekunder senere, vises telefonen, nå med det karakteristiske skjermhakket. I motsetning til telefonen vi fikk se tidligere i episoden har denne modellen avrundede kanter, noe som kan vitne om at det er en iPhone 11.

Alt i alt får vi se to tilsynelatende forskjellige telefondesign med et skjermhakk som ser ut til å forsvinne, hvilket kan tyde på at dette ikke bare er en iPhone 13-modell som Apple har sneket inn i en av storseriene på sin egen strømmetjeneste (selv om det hadde vært et artig markedsføringskrumspring.) Sannsynligheten er stor for at dette er en rekvisitt som ligner en iPhone, eller mer sannsynlig, at det har blitt lagt til CGI på skjermen i postproduksjon (og at de glemte, eller ikke hadde tid til, å legge på skjermhakket.) Hvem ville legge merke til et lite svart område på en skjerm man bare fikk se i et par brøkdeler av et sekund?

Antakeligvis ikke en iPhone 13 uten skjermhakk

Det er selvsagt mulig at Apple har lurt inn en (eller flere) iPhone 13-modeller uten skjermhakk i en episode av en egenprodusert serie – men alle ryktene vi har vært borti så langt vitner om at vi nok må belage oss på et skjermhakk også i iPhone 13-serien.



Noen gode nyheter er det likevel å spore: Ifølge flerfoldige rykter skal skjermhakket i år bli mindre. I diverse bilder av komponenter og prøvemodeller (laget ved hjelp av 3D-printing) ser det ut til at skjermhakket vil bli 30 % smalere enn det man finner i iPhone 12 – like fullt er alle ryktene unisone: iPhone 13 kommer til å ha et skjermhakk.



Ryktene vitner også om at de to kameraene bakpå iPhone 13-grunnmodellen vil være plassert i en diagonal (noe som etter sigende skal være for å få plass til større linser og/eller komponenter.) For ordens skyld kan vi nevne at telefonen til Rebeccas mor har den gamle vertikale anordningen som vi finner i iPhone 12.



Apple kommer antakeligvis til å pensjonere iPhone-skjermhakket på et eller annet tidspunkt, men problemet per nå er at Face ID-funksjonaliteten avhenger av å ha sensorer som sitter ved siden av frontkameraet, og vi er ikke sikre på om ett enkelt kamera i et hull vil klare brasene. Ryktene sier at Apple undersøker mulighetene for å ta i bruk et kamera sittende under skjermen, men sannsynligheten er stor for at vi ikke får noe slikt før i iPhone 14 i 2022, eller i iPhone Flip i 2023 (som analytiker Ming-Chi Kuo har forutsett.) Foreløpig er det lite annet å gjøre enn å vente og se hva iPhone 13 faktisk kommer til å få av funksjoner – og vi ville blitt svært overrasket om det var «Ted Lasso» som i det stille gav oss det første vaskeekte bildet av iPhone 13.