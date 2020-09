Intel Tiger Lake annonsert – skal drive neste generasjon laptoper

Intel har offisielt avslørt sine nyeste Core-prosessorer for bærbare (11. generasjon), med kodenavn Tiger Lake, og det ser ut som om disse brikkene kan bringe med seg noen dugelige ytelsesforbedringer til kommende laptoper.



Faktisk hevder Intel at disse prosessorene ment for mobile enheter er «verdens beste prosessorer for tynne og lette laptoper», og at de vil tilby 20 % raskere arbeidsflyt i Microsoft Office 365, 2,7 ganger raskere innholdsproduksjon (hva nå enn det betyr), og dobbel ytelse i gaming og strømming samtidig sammenlignet med konkurrentens produkter (les: AMD).

De nye ellevtegenerasjonsprosessorene med Intel Iris X-GPU-er skal være på vei både til Windows 10- og Chromebook-baserte maskiner. Det sies ingenting om at MacBook-maskiner skal få brikkene, men etter at Apple annonserte at de var i ferd med å lage sine egne silisiumbrikker, til fremtidige laptoper, så er ikke dette altfor overraskende.



Ifølge Intel skal det være over 150 laptoper på vei med Core-prosessorer av ellevte generasjon fra selskaper som Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer og Samsung, og 20 av de 150 forventes lansert innen året er omme.

SuperFine greier

Intel hevder at den nye SuperFin-prosessen gjør at Tiger Lake-CPU-ene er mer strømgjerrige og at de har en «ledende ytelse og responsivitet samtidig som de kjører på en betydelig høyere klokkefrekvens i forhold til tidligere generasjoner.»



Intel introduserte også Intel Evo-plattformen. Dette er en slags merkevare for laptoper basert på Intel Core-prosessorene (11. gen) med Intel Iris Xe-GPU, men som samtidig også holder seg innenfor spesifikasjonene til andreutgaven av det såkalte Project Athena.



En del tåkeprat fra Intel her, altså, men det skal i bunn og grunn bety at om man kjøper en Intel Evo-laptop, så skal man være sikker på at man får best mulig ytelse innen denne klassen laptoper.



Minimumsspesifikasjonene for Intel Evo er:

Konsistent ytelse på batteri (man skal ikke få ytelsestap når laptopen ikke er plugget i støpselet)

Systemet skal våkne opp på under ett sekund

9 eller flere timer med batteritid (faktisk bruk) på systemer med FullHD-skjerm

Maskiner merket med Intel Evo tilbyr også Thunderbolt 4 og Intel Wi-Fi 6 trådløs tilkopling. I en verden der mange av oss nå jobber hjemmefra og videokonferanser er essensielt er kan Wi-Fi 6-støtte være svært viktig.

Intel Iris Xe, integrerte skjermkort

Det ser ut som om de integrerte Intel Iris Xe-grafikkortene som sitter i ellevtegenerasjonsprosessorene også kan komme til å ha stor innvirkning på den overordnede ytelsen. Intel hevder at disse skal tilby dobbelt så bra ytelse som forrige generasjon når man spiller «Borderlines 3», «Far Cry New Dawn» og «Hitman 2» (samt i andre spill) ved 1920 x 1080.



Dette betyr at det å spille grafisk krevende spill på en tynn og lett laptop, uten dedikert skjermkort, kan bli en realitet. Vi gleder oss stort til å teste nye spill på disse maskinene.

Ikke bare tilbyr Intel Iris Xe-skjermkortene bedre gaming-ytelse, men de skal også etter sigende også tilby opptil 2,7 ganger raskere fotoredigering i sanntid, og 2 ganger raskere videoredigering, samtidig som kortene også støtter 8K-skjermer med HDR og opptil fire 4K HDR-skjermer koplet til samtidig.



Intel Core Tiger Lake-prosessorer (11. generasjon) vil også ha maskinvarestøtte for Dolby Vision.

Navn Skjermkort Kjerner/tråder Cache Memory Base Freq Turbo Freq (all cores) Intel Core i7-1185G7 Intel Iris Xe 4/8 12 MB DDR4-3200 LPDDR4x-4266 3.0 GHz 4.3 GHz Intel Core i7-1165G7 Intel Iris Xe 4/8 12 MB DDR4-3200 LPDDR4x-4266 2.8 GHz 4.1 GHz Intel Core i5-1135G7 Intel Iris Xe 4/8 8 MB DDR4-3200 LPDDR4x-4266 2.4 GHz 3.8 GHz Intel Core i3-1125G4 Intel UHD Graphics 4/8 8 MB DDR4-3200 LPDDR4x-3733 2.0 GHz 3.3 GHz Intel Core i3-1115G4 Intel UHD Graphics 2/4 6 MB DDR4-3200 LPDDR4x-3733 3.0 GHz 4.1 GHz Intel Core i7-1160G7 Intel Iris Xe 4/8 12 MB LPDDR4x-4266 1.2 GHz 3.6 GHz Intel Core i5-1130G7 Intel Iris Xe 4/8 8 MB LPDDR4x-4266 1.1 GHz 3.4 GHz Intel Core i3-1120G4 Intel UHD Graphics 4/8 8 MB LPDDR4x-4266 1.1 GHz 3.0 GHz Intel Core i3-1110G4 Intel UHD Graphics 2/4 6MB LPDDR4x-4266 1.8 GHz 3.9 GHz

Intel går hardt ut i sine beskrivelser når de lanserer Tiger Lake, og vi ser frem til å ta i bruk laptoper med disse prosessorene på innsiden snart, slik at vi får testet påstandene fra prosessorgiganten.