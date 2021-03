Intel Core i7-11700K kan være raskere enn AMD Ryzen 9 5900X

Intel Core i7-11700K kan være kraftigere enn tidligere antatt. Tidlige lekkasjer vitnet om at Intel-CPU-en ville legge seg under AMD Ryzen 7 5800X i ytelse, men nye testresultater viser at den nye Intel-prosessoren knuser AMDs flaggskip.



Det er ikke alle som liker måten UserBenchmark – siden hvor disse Intel Core i7-11700K-resultatene stammer fra – kalkulerer snittet av skårene på listene sine: Prosessoren gjorde det bra på énkjerne-, tokjerne-, firekjerne- og åttekjerne-listene. Som med all lekket info er det ingen garanti for at disse resultatene er hundre prosent legitime, men de kan uansett gi oss en grunn til å følge litt mer med Rocket Lake-S-serien.



Vi kommer til å høre mer om Intel Core i7-11700K senere denne måneden, siden en offisiell avsløring av prosessoren forventes å finne sted 16. mars. Siden enkelte butikker begynte å selge CPU-en tidligere enn forventet har vi fått vite at prisen kommer til å ligge rundt €469 (direkte omregnet er dette omlag 4800 kroner, merk at dette var i en tysk butikk, i Norge kan prisene bli høyere), og at de skal være tilgjengelige for kjøp fra og med 30. mars.

Hvor pålitelige er testene?

Det er verdt å nevne at Intels prosessorer som oftest gjør det bedre enn AMD i tester som tar i bruk færre kjerner. Intel kaprer de fem øverste plassene når det gjelder énkjernetester hos UserBenchmark, og Intel Core i7-11700K og Core i9 11900F er de to beste prosessorene i kategoriene tokjerne, firekjerne og åttekjerne.



AMD Ryzen 9 5900X og AMD Ryzen 9 5950X kniver om tredjeplassen bak Intel-prosessorene i disse listene, men begge gjør det vesentlig bedre i testene som tar høyde for mange kjerner. Dog, gitt at AMD Ryzen 9-CPU-ene er såpass vanskelige å få fatt i akkurat nå, så hjelper det lite at de gir bedre ytelse.

Akkurat nå er det ikke så lett å oppdrive rare entusiasmen, testresultatene for Intel Core i7-11700K er per nå basert kun på tre tester, sammenlignet med 21 000 for AMD Ryzen 9 5900X. Desto flere personer som tester maskinvaren, desto mer sannsynlig er det at vi får et mer nyansert bilde av hvor rask denne prosessoren faktisk er. Hvis man for tiden er i ferd med å bygge en helt ny PC, så kan det være verdt å vente et par uker.

Kilde: Notebook Check