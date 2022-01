Intel Arc Alchemist-skjermkort avbildet med 12 GB VRAM

Et foto som avslører nytt om Intels Arc Alchemist-skjermkort har funnet sin vei til eteren, mer spesifikt får vi nå en titt på minnekonfigurasjonen til en kommende GPU-en.



Bildet, delt via Twitter av Kuna – ikke en kilde vi er kjent med, så ha dette i mente – viser noe som ser ut til å være den nest raskeste Alchemist-baserte GPU-en, modellen med 384 EU-enheter (flaggskipet kommer til å ha 512 EU-er.)

via:tieba,千里吟游人 pic.twitter.com/3SUzanAmznJanuary 24, 2022 See more

Vi kan se på kortet at Samsung K4ZAF325BM-HC16-minnebrikker brukes, noe VideoCardz har kommet frem til ved hjelp av en imponerende mengde zooming. Ved å sjekke produktkoden finner man ut at dette er snakk om minnemoduler på 2 GB med en båndbredde på 16 Gbps.



Dette passer godt med de foregående ryktene om kortet, som hevdet at all VRAM i bruk i disse Intel-skjermkortene vil være 16 Gbps, rent bortsett fra de rimeligste variantene, som etter sigende skal være på 14 Gbps.



Siden det er seks minnebrikker her, alle på 2 GB hver, er det bare enkel matte som skal til for å konkludere med at kortet totalt sett har 12 GB VRAM, og at dette stemmer godt med ryktene om spesifikasjonene i 384 EU-kortet (flaggskipet, med 512 EU-er skal ha noe mer minne: 16 GB.)

Kommentar: Ryktene spisses i forkant av lansering

Nå som Arc Alchemist-lanseringen nærmer seg – den bør finne sted i løpet av de nærmeste månedene, kanskje i mars, hvis Intel holder seg til den opprinnelige planen – er det ikke rart at lekkasjene begynner å komme tettere. Ikke overraskende begynner også informasjonen som lekker ut nå å sammenfalle, som i dette tilfellet, der vi tidligere har hørt at VRAM-brikkene i bruk kommer til å være 16 Gbps-minne fra Samsung og at konfigurasjonen i den nest beste GPU-en kommer til å være på 12 GB.



Hvis ryktemølla rundt regnet har rett når det gjelder ytelsen vi kan forvente av Alchemist, kommer flaggskipet i serien til å levere på omtrent samme nivå som Nvidia GeForce RTX 3070. Det er verdt å merke seg at de seneste ryktene (basert på et lekket testresultat) faktisk ymter om at toppkortet kan matche 3070 Ti.



Det blir godt å få et annet alternativ innen skjermkort, og vi kan ikke gjøre annet enn å håpe at Intel prøver å gjøre Alchemist-serien attraktiv på pris, i et forsøk på å få fotfeste i markedet (som akkurat nå domineres av Nvidia innen stasjonære.)



Et annet viktig element å få på plass er solide drivere. Intel kan simpelthen ikke snuble på oppløpssiden ved å kneble maskinvaren med dårlig programvare – det er ikke utenkelig at eventuelle forsinkelser vil forårsakes av finpussing på driverne. En annen potensiell snubletråd kan være å få på plass produksjonskapasitet nok til at selskapet får bygget seg opp en anstendig mengde enheter før lansering, et prosjekt som antakeligvis ikke er spesielt enkelt, gitt at store deler av industrien sliter med en generelle komponentmangel.



Tiden vil vise hvordan Intel håndterer lanseringen av sine skjermkort, men akkurat nå er vi ikke en gang sikre på hvilket produkt som kommer først i rekke. Vil Intel fokusere på stasjonære PC-er eller laptoper?