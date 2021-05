Intel Alder Lake-prosessor dukket plutselig opp i ytelsestest

En Intel Alder Lake-prosessor dukket nylig opp i en ytelsestest, hvilket tyder på at utviklingen av tolvtegenerasjonsbrikken går som den skal – selv om det er tvilsomt om vi får se noen lansering før senere i 2021, i motsetning til det de tidligste ryktene anslo.



En tidlig testversjon (engineering sample) av en uspesifisert modell basert på Alder Lake-S ble funnet i CapFrameX-databasen av det tyske teknologinettstedet ComputerBase. Ytelsestesten viser «Dota 2» kjørende på Intel-CPU-en samt et Intel-hovedkort med 32 GB DDR5-4800 RAM og et Nvidia GeForce RTX 3080-skjermkort. Dessverre foreligger det ingen inngående informasjon angående spesifikasjonene på prosessoren, unntatt klokkefrekvensen, som er på relativt beskjedne 2,2 GHz.

Den Alder Lake-baserte maskinen klarte å kjøre «Dota 2» i 120 bilder i sekundet, men siden det er svært tidlig – testvarianten kjører tross alt på beskjedne 2,2 GHz, vi har lite informasjon om maskinen generelt, og ingen informasjon om hva slags grafiske innstillinger spillet kjørte på – så er disse tallene relativt meningsløse.



Det denne informasjonen faktisk forteller oss er at Alder Lake-testbrikken allerede er på et avansert nok nivå til at den kan kjøre et spill, og nå er det faktisk slik at CPU-en klarte å kjøre «Dota 2» forrige måned – testen ble utført den 5. april. Det lover godt for alle som håper at Intel vil klare å levere tolvtegenerasjonsprosessoren senere i 2021.

Kort tid mellom generasjonene

Vi hørte nylig at Alder Lake-brikkene antageligvis ikke blir lansert før i november, selv om ryktemølla tidligere ville ha det til at september var fasiten for Intels lanseringsvindu. Skal vi være ærlige må vi innrømme at det sistnevnte ryktet aldri hørtes spesielt sannsynlig ut, siden det kun ville ha vært seks måneder mellom Rocket Lake og oppfølgeren (noe som ville ha vært ganske frustrerende for alle som investerte i ellevtegenerasjonsbrikkene.)



Alder Lake vil, som kjent, innebære store forandringer i maskinvaren fra Intel, og introduserer en helt ny prosessorsokkel (hvilket betyr at man må kjøpe seg nytt hovedkort.) Av nyvinninger i selve prosessoren, så er Intel nå på vei bort fra samme størrelse på kjernene, og går nå i retning en ARM-lignende løsning, med en såkalt big.LITTLE-konfigurasjon, der kjerner i normal størrelse samarbeider med mindre og mer energieffektive kjerner. Dette fører med seg tydelige fordeler for bruk i bærbare PC-er, siden prosessoren blir mer energieffektiv, men de små kjernene vil etter sigende også fungerer godt i stasjonære PC-er – mange mener at Alder Lake vil gjøre et betydelig ytelsesbyks kontra Rocket Lake.

Kilde: VideoCardz