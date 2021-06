Hva gjør gratis antivirus?

Grovt sett er det to kategorier av antivirus: gratisløsninger og de du må betale for. I denne saken konsentrerer vi oss om gratisvarianten, og særlig om hva den gjør for å opprettholde tryggheten din på nettet. Men en annen måte å besvare dette på, er å se på hva det ikke gjør, og hvordan betalingsløsninger kan tilby ekstra beskyttelse.

For som vi skal se, er de ekstra egenskapene du får med et kommersielt produkt den viktigste forskjellen mellom de to kategoriene. Men likevel er forsvaret du får med et gratis antivirus, og særlig fra en velrenommert leverandør av sikkerhetsprogrammer, ikke til å fnyse av.

Grunnleggende funksjon

Den grunnleggende funksjonen til en gratis antivirusløsning, og til enhver antivirusløsning, for den sakens skyld, er å kjøre beskyttelsesrutiner som skal fange opp inntrengere og mistenkelig aktivitet på maskinen din, og stanse truende inngrep før de rekker å gjøre noen skade.

Dette oppnås vanligvis med det som gjerne kalles programvarens antivirusmotor. Den beskytter systemet ditt i sanntid, og undersøker alle filer som dukker opp og alle prosesser som igangsettes. Den gjør bruk av det man kaller «definisjoner» (som du kan betrakte som skadevarens fingeravtrykk), og hvis det oppdages noe mistenkelig, vil den umiddelbart gripe inn og utestenge inntrengeren ved å sette den i karantene.

Antivirusdefinisjoner oppdateres svært ofte for at man skal holde tritt med stadig nye varianter av skadevare -– og gode antivirus vil også gjøre bruk av heuristisk teknologi som reserveløsning og sikkerhetsnett. Dette kan oppdage potensiell skadevare av selve adferden, og tanken er å kunne fange opp selv det som er så nytt at det ikke har fått sin definisjon (fingeravtrykket) registrert i antivirusmotoren.

Dermed har antivirusmotoren to hovedforsvarslinjer, som begge bidrar til å holde PCen eller mobilen din under konstant beskyttelse. Og i tillegg til den fortløpende beskyttelsen kan du manuelt kjøre en skadevaresjekk, og gå dypt og grundig til verks når det måtte passe deg.

Slik fungerer et godt, gratis antivirus – som de beste i vår oversikt over de beste gratis antivirusløsningene. Og her er greia med gratis antivirus fra en velrenommert leverandør av høy kvalitet: du får faktisk den samme kjernebeskyttelsen som med betalingsløsningene. Og du betaler ingenting for dette privilegiet.

(Image credit: Microsoft)

Og så er det ekstrafunksjonene, da …

Selv om gratis antivirusprogrammer gir det samme sterke grunnforsvaret som betalingsløsningene tilbyr, mangler gratisversjonene, som vi nevnte, alle ekstrafunksjonene de kommersielle utgavene kan skilte med.

Du får mange flere funksjoner med en gratisversjon fra nær sagt hvilken som helst produsent av programvare – og det er det ikke noe galt i. Betalende brukere fortjener mer. Men du må likevel ikke sitte igjen med inntrykket av at gratis antivirus bare gir deg et skjelett – det gir deg langt mer.

Enkelte gratis antivirus kan faktisk by på en solid porsjon ekstrafunksjoner, som for eksempel en brannmur, dedikert anti-phishing eller web-beskyttelse og en eller annen form for integrert passordhåndtering. Noen sikkerhetsfirmaer inkluderer også et VPN – men med begrensninger i datamengden – i sin gratis-app, som for eksempel Avira Free Antivirus. Eller du kan få med deg et grunnleggende sett med foreldrekontroll, som med Sophos Home Free.

Så selv om du helt klart ikke får alt i en gratis antivirusløsning som i betalingsvariantene, får du likevel med ganske forlokkende ekstrafunksjoner. All denne ekstra dekningen av sikkerheten gjør deg sikrere og tryggere på nettet, i tillegg til den solide kjernebeskyttelsen de beste gratis antivirusløsningene gir.

Annonsesentral?

Så over til den negative siden. Noe mange brukere venter seg av gratis antivirus, er å bli bombardert av annonser. For det finnes ikke noe slikt som en gratis lunsj, ikke sant? Du betaler vel på én eller annen måte, selv om du ikke betaler med penger?

Selv om det er sant at mange gratisprogrammer bruker annonsering for å tjene penger, uansett om vi snakker om antivirus eller andre programmer, vil et godt gratis antivirus begrense denne typen aktivitet til et minimum. Noen av de beste gratis antivirusprogrammene viser ingen annonser i det hele tatt.

(Image credit: Shutterstock)

Hva gjør gratis antivirus?

Det viktigste ved en gratis antivirusløsning er at den opptrer som en politistyrke på maskinen din, og tilbyr kjernebeskyttelse mot virus – både fortløpende og når du ber om det. Dette er det samme du får med en betalingsløsning, særlig hvis du velger en av de velrenommerte tilbyderne.

Men de kommersielle løsningene vil gjerne gi deg langt mer enn bare den grunnleggende beskyttelsen og byr på en lang rekke ekstrafunksjoner. Likevel er det flere tilbydere av gratis antivirus som også har ekstrafunksjoner å by på – men dette variere ut fra hvilket program du velger.

Uansett er det lurt å sikte seg ut en velrenommert tilbyder. Ta en titt på vår oversikt over de beste antivirusløsningene (på engelsk), og tenk på at ett av disse programmene vil gi deg solid beskyttelse av PCen din.