Hva er web-hosting og hvorfor trenger du det?

Webhosting er en type tjenester som gjør nettsiden eller webapplikasjonen din tilgjengelig på internett. Dette er en av de mest essensielle elementene man må ta høyde for om man vurderer å lage en nettside.



Webhosting tilbys typisk av webhoteller eller lignende bedrifter, selskaper som opprettholder, konfigurerer og drifter fysiske servere som inneholder nettsider.



Hvis du kjøper et abonnement fra et webhotellfirma betyr det i praksis at du leier serverplass, slik at du kan lagre nettsidedata som HTML, CSS-filer, medieinnhold og andre filer.



Selv om det kan virke vanskelig å sette seg inn i hvordan webhosting fungerer, så vil vi i løpet av denne artikkelen gå gjennom det grunnleggene, slik at du får en viss oversikt over konseptene og noen av detaljene.



Vi begynner lett med å ta en titt på hvordan disse tjenestene fungerer. Så vil vi presentere et overblikk over forskjellige typer vertstjenester, og hva man bør se etter når man skal leie serverplass.

Hvordan fungerer en web-host?

Som ovennevnt tilbyr webhoteller (og lignende bedrifter) leie av serverplass. Disse selskapene gir deg også tilgang til programvare, tjenester og internettilgang (lokalt til serverne) som trengs for at nettstedet skal eksistere på internett.



En server er en datamaskin som lagrer og gjør web-filene dine tilgjengelige for alle på verdensveven.



Selv om det mulig å bruke en hvilken som helst datamaskin koplet til internett som en server, så kan det være komplisert å konfigurere en slik maskin helt på egen hånd. I tillegg kan det kreve svært mye av internettilkoplingen din (avhengig av trafikk på side.) Derfor velger mange innehavere av nettsteder og bedrifter å bruke en server i eie av et webhotell eller en web-host istedenfor å holde sin egen server.



Det er ikke nok simpelthen å kjøpe serverplass for at besøkende skal kunne komme seg inn på siden din. For at folk skal kunne finne siden må du også kjøpe deg et domene.

Domeneverter

Domenenavn administreres i en hierarkisk struktur med ICANN på toppen, som videre fordeler ansvaret ut til lokale selskaper som kjøper og selger domenenavn. Disse er kjent som domeneregistrarer.



Et domenenavn i seg selv er, kort sagt, navnet på nettstedet ditt. Brukere skriver inn nettsidens domenenavn i adressefeltet i nettleseren sin for å komme til rett sted på nettet.



En domenevert bruker DNS-informasjon (domain name system) for å kople sammen domenet ditt med nettsidens IP-adresse – dette er en unik adresse som tilegnes alle datamaskiner på nett, også til serveren som er vert for dataene til nettstedet ditt. Den består av fire tresifrede tall med punktum i mellom. Skriver du for eksempel inn 199.232.194.114 i adressefeltet i nettleseren din, så hopper man bukk over DNS-leddet og kommer direkte inn på TechRadars nettsider. Skriver man inn 195.88.55.16, så kommer man til VGs nettsider.



Istedenfor å måtte gå rundt og huske på alle IP-adressene, så bruker vi domener, slik at man kan heller kan bruke navnene på nettstedene som adresse.



I tillegg til at domenene brukes som adresser til nettsteder, kan også domenenavn hjelpe deg med å markedsføre siden – dette er det første elementet folk ser når man besøker et nettsted. Derfor er det viktig å bruke litt tid på å velge et domenenavn som passer til prosjektet eller bedriften du lager en nettside til.



Her er noen korte tips til hva man bør tenke på når man prøver å finne et passende domenenavn til en nettside.

Velg et kort navn som er enkelt å huske

Forsikre deg om at domenet er enkelt å stave og uttale

Hold deg til populære toppnivådomenenavn (TLD-er) som .com

Unngå bruk av tall og tegn

Vurder bruk av en domenenavngenerator for inspirasjon

Det er også mulig å kjøpe et domenenavn fra webhoteller som også tilbyr registrering av DNS. Dette kan være tjenester som Hostinger, Bluehost, GoDaddy eller One. Du kan sjekke om et domenenavn allerede er i bruk ved å bruke søkeverktøy hos for eksempel ICANN eller WHOIS.



Kjøper man et domenenavn fra webhotellet man leier serverplass av kan man administerere begge tjenester med én konto. Dermed trenger man ikke å bekymre seg over ekstra innstillinger tilknyttet domenet.

Hvorfor er det viktig å ha en web-host?

Webhoteller har ansvaret for å vedlikeholde og opprettholde serverne 24/7, og sørge for god ytelse hos nettstedene de er verter for. Eier man en bedrift er det svært viktig at nettsidene holder seg oppe, slik at man ikke mister potensielle kunder eller fremstår som en useriøs aktør.



Det kan også være fordelaktig å bruke et webhotell hvis man er opptatt av å komme høyere opp i søk og gjøre det godt innen såkalt SEO (Search engine optimization.) Webhotellet du velger kan få en innvirkning på for eksempel sidehastighet, en av de mest kritiske faktorene når søkemotorer som Google rangerer nettsider.



Kjøper man et abonnement fra et webhotell eller en web-host vil man også spare en hel masse kontra å gjøre det hjemme (eller på bedriftens kontorer), siden man ikke trenger å bruke tid og penger på å oppgradere og vedlikeholde maskinvare, eller å lønne en intern utvikler.



Mange webhoteller tilbyr også intuitive kontrollpaneler. Dette er verktøy som gjør at eiere av nettsider har full kontroll på siden, serverfunksjoner, domenenavn, applikasjoner og opplasting av filer til nettsiden.

Forskjellige typer web-hoster

Det er en rekke forskjellige typer webhostingselskaper og serverløsninger på markedet, inkludert delte løsninger, VPS, skyløsninger, mellommenn, WordPress og dedikerte løsninger.



Hver type tilfredsstiller forskjellige krav, og når man skal velge hvilken løsning man vil gå for, vil gode valg avhenge av faktorer som hvilken type nettside du skal starte, hvor mye teknisk innsikt du har og hvor stort budsjettet ditt er.



For å finne ut hvilken type vertstjeneste som passer best for din nettside kan du ta en titt på vår oversikt nedenfor over de mest vanlige formene for tjenester.

Delt hosting



Delt hosting (shared hosting) er en type leverandør der én enkelt server fungerer som vert for mange nettsider. Disse tjenestene er ofte populære blant de litt mindre aktørene, og folk som nettopp har startet et prosjekt, siden de gjerne tilbyr rimelige løsninger som er relative enkle i bruk.



Antallet nettsteder én enkelt delt server kan fungere som vert som kan variere fra dusinet til flere hundre. Disse nettsidene deler de samme serverressursene, inkludert harddiskplass, RAM, og prosessorkraft.



Brukere kommer også til å dele den samme hovedmappen – der webinnhold og andre filer lagres – men de kommer ikke til å kunne se hverandres data, siden de ikke har superbrukertilgang til serveren.



Siden man ikke har tilgang til alle rettigheter på serveren, så kan man heller ikke som nettstedinnehaver gjøre alle oppgaver selv, som for eksempel å forandre på konfigurasjonsfilene som gjelder for hele serveren, eller installere programvare de trenger for spesifikke oppgaver.



En delt hostingløsning tilbyr dog ofte mange funksjoner, inkludert en nettsidebygger (programvare som gjør at man kan lage nettsider uten å kode), støtte for databaser, FTP-kontoer og andre verktøy.



Selskaper som tilbyr delt hosting tar seg også av serverkonfigurasjon og andre serveroppgaver som oppdatering av programvare og sikkerhetsverktøy. Dette kan hjelpe deg med å holde fokuset på å bygge og forbedre nettsiden din, fremfor å holde den i live (rent teknisk.)



Denne typen hosting er enkel å sette opp og enkel i bruk, så det kommer ikke til å ta lang tid å komme i gang.



Med denne typen tjeneste kan eiere av nettsteder også installere og opprettholde flere sider med én enkelt konto, hvilket er fordelaktig om du har mange forskjellige prosjekter på gang. Antallet nettsider man kan styre fra én enkelt konto vil avhenge av hvilken tilbyder du velger, og hva slags abonnement man går for.



Her er noen potensielle grunner til å velge delt hosting:

Lite vedlikehold – Webhosten kommer til å ta seg av grunnleggende servervedlikehold og monitorering, slik at eieren av nettstedet ikke trenger å bekymre seg nevneverdig om de tekniske sidene.

– Webhosten kommer til å ta seg av grunnleggende servervedlikehold og monitorering, slik at eieren av nettstedet ikke trenger å bekymre seg nevneverdig om de tekniske sidene. Kosteffektivt – Siden flere kunder bruker ressursene som finnes i én enkelt webserver, så vil kostnadene for vedlikehold også fordeles. Dette er årsaken til at de fleste tilbyderne av delt hosting har relativt rimelige abonnementer.

– Siden flere kunder bruker ressursene som finnes i én enkelt webserver, så vil kostnadene for vedlikehold også fordeles. Dette er årsaken til at de fleste tilbyderne av delt hosting har relativt rimelige abonnementer. Støtter dynamiske nettsider – En delt webserver kan kjøre kode laget med programmeringsspråk som PHP, Perl og Python slik at man kan få dynamiske nettsider. Noen eksempler på slike er såkalte eCommerce-butikker og plattformer for sosiale medier.

Det er også enkelte negative aspekter man bør ha i mente før man kjøper et abonnement fra en tilbyder av delt hosting:

Sårbar når det gjelder sikkerhet – Eiere av nettsider deler både ressurser og sårbarheter, hvilket i praksis vil si at sannsynligheten potensielt kan være større for at man kan bli hacket. Hvis en angriper klarer å ta ned hele serveren vil det gå ut over alle nettstedene som er lagret på samme maskin.

– Eiere av nettsider deler både ressurser og sårbarheter, hvilket i praksis vil si at sannsynligheten potensielt kan være større for at man kan bli hacket. Hvis en angriper klarer å ta ned hele serveren vil det gå ut over alle nettstedene som er lagret på samme maskin. Ustabil ytelse – Plutselig høy trafikk på de andre nettstedene du deler server med kan også sakke ned ytelsen på din egen nettside.

Hvis du har planer om å starte en blogg eller lage et lite nettsted for bedriften din, så bør du vurdere denne typen hosting. Tjenestene i denne kategorien har gjerne beskjedne priser, og er ofte nybegynnervennlige.

VPS-hosting



Såkalt VPS-hosting (virtual private server) er en type webhosting-tjeneste som er vert for flere kontoer på én enkelt server, men som har dedikerte ressurser for hver av brukerne.



Med en VPS kan sideeiere installere sitt eget operativsystem og sin egen programvare. Dette fordi VPS-tilbyderen bruker en såkalt hypervisor, et slags virtuelt lag som ligger over operativsystemet, og som deler opp serveren i virtuelle maskiner som brukerne kan dra nytte av.



Det er to typer VPS-hosting – administrert og ikke-administrert.



Bruker du en ikke-administrert VPS er du selv ansvarlig for å konfigurere og vedlikeholde serveren. Du må også gjøre en del ekstraarbeid, som for eksempel å holde orden på sikkerheten, installere og oppgradere programvare og gjøre sikkerhetskopier.



Hvis du eksempelvis har lyst til å bygge en WordPress-basert nettside, så må du først installere serverprogramvare som Apache eller LiteSpeed.



Siden ikke-administrerte VPS-er krever at brukeren selv må stå for drift og vedlikehold, så er denne typen tjeneste passende for web-utviklere eller eiere med en teknisk bakgrunn.



Er man av typen som ikke har rare innsikten i hva som foregår under topplokket på servere, så kan det være en idé å vurdere et administrert VPS-abonnement – der tilbyderen vil stå for drift og vedlikehold av den virtuelle serveren.



Samtidig er det verdt å ha i mente at administrerte VPS-abonnementer gjerne koster noe mer enn ikke-administrerte VPS-løsninger.



Uansett hvilken type VPS-abonnement man velger å gå for, så bør man vurdere å gå for en VPS-løsning hvis man er ute etter en mer driftsikker tjeneste enn delt hosting.



Bruker man VPS-hosting, så vil ikke nettsidens ytelse bli påvirket av aktiviteten til andre nettsider på samme server. Hver konto har sin egen dedikerte maskinvare, slik at brukere ikke må konkurrere om ytelsen.



Dette er noen av grunnene til at du bør vurdere en VPS-løsning:

Man får root-tilgang – Brukere vil få tilgang til root (alle brukerrettigheter), noe som vil si at de kan gjøre akkurat som de vil på serveren, og installere hvilken som helst programvare.

– Brukere vil få tilgang til root (alle brukerrettigheter), noe som vil si at de kan gjøre akkurat som de vil på serveren, og installere hvilken som helst programvare. Svært skalerbart – Det er enkelt å skalere VPS-hosting opp og ned uten at man trenger å bekymre seg for nettsiden. Dette kan gjøres uten nedetid.

– Det er enkelt å skalere VPS-hosting opp og ned uten at man trenger å bekymre seg for nettsiden. Dette kan gjøres uten nedetid. Sikkerhet – Eiere av nettsider har mer kontroll når det gjelder å sikre serveren. Siden man i praksis har full kontroll kan man installere og konfigurere hva man måtte ønske av brannvegger og andre sikkerhetsverktøy. Bruker man en VPS-tjeneste står man også bedre stilt hvis en angriper går etter andre nettsteder på samme server.

Man burde også ta i betraktning disse potensielle negative aspektene ved VPS-hosting:

Pris – Disse tjenestene koster mer enn delt hosting, siden man får bedre ytelse og mer fleksibilitet i hvordan man velger å håndtere ressursene man har til rådighet.

– Disse tjenestene koster mer enn delt hosting, siden man får bedre ytelse og mer fleksibilitet i hvordan man velger å håndtere ressursene man har til rådighet. Krever teknisk innsikt – Det å drifte en VPS er mer komplisert, sammenlignet med delt hosting. Det krever en teknisk forståelse av serveradministrasjon og et GUI-løst brukergrensesnitt.

VPS-hosting er en framifrå løsning for alle som trenger fullstendig kontroll over serveren og som ikke ønsker å støtte seg på andre brukere.



Hvis du ønsker å bruke en VPS-tjeneste, men har begrenset med teknisk innsikt, så kan det være en idé å ansette en utvikler som kan drifte nettsiden.

Skybasert hosting



Skybasert hosting er en type tjeneste som bruker flere webservere for å sikre at man får maksimal ytelse og oppetid.



Sammenlignet med de andre formene for webhosting, så er dette en type tjenester som tilbyr eksepsjonell tilgjengelighet for et stort antall besøkende, siden tilbyderne har muligheten til å distribuere filer utover flere virtuelle servere. Skybasert hosting håndterer også store forandringer i trafikk langt bedre, siden tjenestene raskt og automatisk kan ta i bruk andre servere for å få tilgang på mer ressurser.



Mange skybaserte tjenester inkluderer enkle verktøy for serveradministrasjon, slik at brukere raskt kan skalere opp eller ned størrelsesordenen på maskinvaren, og holde styr på servermål som datatrafikk, harddiskaktivitet og bruk av CPU-tid.



Det er også andre fordeler ved å bruke skybaserte tjenester, som eksempelvis:

Få problemer med fysiske servere – Hvis man bruker en dedikert server kan nettsiden din plutselig forsvinne fra eteren om serveren ikke klarer å takle et plutselig hopp i trafikk, et dataangrep eller sviktende maskinvare. Bruker man en skybasert tjeneste så er det ingen krise om én server slutter å fungere. En annen server vil automatisk ta over jobben, og holde nettsiden din online.

– Hvis man bruker en dedikert server kan nettsiden din plutselig forsvinne fra eteren om serveren ikke klarer å takle et plutselig hopp i trafikk, et dataangrep eller sviktende maskinvare. Bruker man en skybasert tjeneste så er det ingen krise om én server slutter å fungere. En annen server vil automatisk ta over jobben, og holde nettsiden din online. Sikkerhetskopier og gjenoppretting – Skybaserte vertstjenester kan ta automatiske sikkerhetskopier av essensielle web-filer, noe som reduserer risikoen for datatap.

– Skybaserte vertstjenester kan ta automatiske sikkerhetskopier av essensielle web-filer, noe som reduserer risikoen for datatap. Skalerbarhet – Denne typen tjeneste kan gi deg tilgang på mer maskinvareressurser på sparket, alt etter behov, slik at du ikke trenger å bekymre deg over å være begrenset av fysisk maskinvare.

Det er også noen negative aspekter ved skybaserte tjenester som det er verdt å ha i mente:

Høy kostnad – Skybasert hosting har gjerne dyrere abonnementer og avtaler enn delt hosting og VPS-hosting. Likevel er det mange tilbydere som kan skilte med kosteffektive skyløsninger.

– Skybasert hosting har gjerne dyrere abonnementer og avtaler enn delt hosting og VPS-hosting. Likevel er det mange tilbydere som kan skilte med kosteffektive skyløsninger. Forvirrende priser – Enkelte tilbydere av skybasert hosting lar kunder velge å betale kun for ressursene de ender opp med å bruke. Selv om det kan være positivt for regningen som helhet, så kan det også gjøre det vanskeligere å sette opp et budsjett på forhånd.

Skybasert hosting er et passende valg for bedrifter av en viss størrelse, som gjerne krever svært god ytelse, stor båndbredde og en stabil oppetid.



Disse tjenestene passer også godt for eiere av nettsteder som er svært populære, og dermed har stor trafikk, noe som hos andre typer tilbydere potensielt kan bety en treg brukeropplevelse.

Dette bør en web-host tilby

Før du kjøper tjenestene til noen av tilbyderne vi beskriver ovenfor, så er det lurt å gjøre litt research, og finne en vert som tilbyr funksjonaliteten du trenger til nettopp din nettside.



Her er de viktigste tingene man bør tenke på når man velger hostingløsning:

Hastighet



Hvor rask en nettside er kan få store innvirkninger på brukeropplevelsen – rundt 40 % av besøkende forventer at en nettside lastes inn på under tre sekunder, og velger å forlate siden om det ikke er tilfellet.



Derfor kan det være lurt å velge et selskap som kan tilby raske servere og en velfungerende internettilkopling.

Se også etter tilbydere av webhosting med datasentre som fysisk befinner seg i nærheten av brorparten av brukerne dine, siden dette vil gjøre at nettsiden din lastes raskere for disse. Ta gjerne en titt på verktøy som GCP Ping for å måle hvordan fysisk distanse kan ha en innvirkning på lastetider.

Ytelse



Velg en driftsikker web-host som tilbyr garantier når det gjelder oppetid, og som kan love at nettsiden din kommer til å være tilgjengelig på nett en viss prosentandel av tiden. Mange selskaper i denne industrien tilbyr en oppetid på 99,9 %.



Se også etter en løsning som har verktøy som kan måle oppetid, og som kan varsle eiere av nettsteder om siden går ned.

Sikkerhet



Eiere av nettsteder bør velge en web-host som tilbyr nødvendig sikkerhetsfunksjonalitet slik at nettsiden er sikret mot for eksempel angrep.



Husk at sikkerhetsverktøyene som trengs avhenger av hva slags type nettside du lager. Lager du for eksempel en WordPress-basert side, så kan det være nyttig å ha et verktøy som tar seg av spam, slik at man ikke ender opp med drøssevis av unødvendige kommentarer rundt om kring på siden.



Det lønner seg også å forsikre seg om at tjenesten du velger kan tilby SSL-sertifikater, slik at man kan beskytte data og besøkendes personinformasjon.

Tillegg



Noen ganger trenger nettsteder ytterligere verktøy eller tjenester for å kunne fungere bedre.



Dermed kan det være verdt å gå for en web-host som kan tilby en rekke forskjellige tilleggsfunksjoner, som eksempelvis antivirusprogamvare, e-post-funksjonalitet, tilgang til bruk av CDN-er (content delivery network) eller ekstra båndbredde og lagringsplass.

Brukerstøtte



Er man nybegynner, og aldri har vært borti webutvikling før, så bør man gå for en tjeneste som har en brukerstøtte som er tilgjengelig 24/7. Dette gjør at man som eier av en nettside kan få assistanse av eksperter med en gang problemene skulle dukke opp.



En web-host bør også ha en omfangsrik kunnskapsdatabase eller en informativ blogg som kan hjelpe brukere i sin søken etter kunnskap om web-utvikling og drifting av nettsteder.

Kostnader



Husk at det å drifte et nettsted innebærer en løpende kostnad. Dermed er det essensielt å ta seg god tid til å finne ene tjeneste som gir deg mest for pengene.



Hvis du er usikker på om du skal kjøpe tjenester fra en spesifikk web-host, prøv å finn en tjeneste som tilbyr en prøvetid og en pengene-tilbake-garanti. Dette gir deg muligheten til å teste hvordan tjenesten er i bruk, gjøre ytelsestester og se om løsningen passer deg, før du eventuelt velger å fortsette bruken eller få pengene tilbake.



Tilbyderen du velger bør også ha nok rom til å vokse i. Hvis muligheten er tilstede for at prosjektet du jobber på kan få en viss vekst bør du passe på at tilbyderen kan klare å få deg over på et abonnement eller en løsning som gir deg tilgang til flere ressurser, uten at det går utover driftstiden til siden.

Vanlige spørsmål om web-hoster

Nå som du har fått en viss oversikt over en del viktige aspekter man bør ha i mente når man ser etter en god web-host, la oss ta en titt på noen av de mest vanlige spørsmålene folk har når de skal velge vertsløsning.

Trenger jeg en web-host?



Skal du lagre web-filene dine på en server og gjøre nettsiden din tilgjengelig på nett, uten å gjøre alt selv, så trenger du en web-host. Det å kjøpe og vedlikeholde en dedikert server på egen hånd kan være både dyrt og upraktisk.



Velger du heller å bruke maskinvaren og tjenestene til en web-host, så kan du heller bruke tiden din til viktigere ting, som eksempelvis å produsere innhold av høy kvalitet, eller prøve å øke trafikken til nettsiden din.

Hvor mye koster det for en web-host?



Prisene på slike tjenester avhenger av tilbyder og hva slags type tjeneste du velger å gå for.



Hvis du for eksempel ønsker å starte en blogg, så kan delt hosting være godt nok. Prisene for en slik type tjeneste kan være så lav som 20 til 70 kroner.

Hvilke tjenester er best?



Web-hostene som er best for akkurat deg avhenger av budsjett, teknisk innsikt, og hva slags nettsted du er ute etter å lage. Skal man for eksempel lage en stor nettbutikk med tusenvis av besøkende per måned har man helt andre krav til maskinvare og ytelse enn om man bare skal vise frem en portfolio til et par hundre folk.fferent hosting needs than a portfolio website with less than a hundred visits.

La oss se på en kort oversikt over hvilke typer som passer ulike typer brukere:

Delt hosting – Best til personlig bruk

VPS-hosting – Best til små og mellomstore bedrifter

Skybasert hosting – Mest for pengene, og mest passende for store bedrifter

Web-hosting er et must for enhver nettside

Alle som er ute etter å lage sin egen nettside trenger en eller annen måte å lagre filene tilknyttet nettstedet, og gjøre disse tilgjengelige for alle som ønsker å besøke siden.



Det er forskjellige typer hosting å velge mellom, og den rette for deg og ditt prosjekt avhenger av budsjett og bruksområde.



Her er et kort sammendrag av de tre mest vanlige formene for web-host-løsninger:

Delt hosting – Enkel å drifte og har kosteffektive abonnementer, hvilket gjør at disse passer perfekt for nybegynnere og mindre nettsteder.

– Enkel å drifte og har kosteffektive abonnementer, hvilket gjør at disse passer perfekt for nybegynnere og mindre nettsteder. VPS-hosting – Tilbyr dedikerte ressurser til hver bruker. Et godt valg om man eier en liten eller mellomstor bedrift som har behov delt hosting ikke kan dekke.

– Tilbyr dedikerte ressurser til hver bruker. Et godt valg om man eier en liten eller mellomstor bedrift som har behov delt hosting ikke kan dekke. Skybasert hosting – Passende for bedrifter med nettsider i rask vekst, og som forventer en stabilt god ytelse.

Siden det finnes såpass mange web-hoster på markedet, med forskjellige typer tjenester, så bør du ha i mente at du i det minste er ute etter raske servere, en garanti når det gjelder oppetid, inkluderte sikkerhetsverktøy, en rekke tillegg, brukerstøtte som er oppe 24/7 og rimelige priser.

Vi håper at denne artikkelen har hjulpet deg med å få en litt bedre forståelse for hva web-hosting er, og i hvilke situasjoner du trenger en web-host.