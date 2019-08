Hurtiglading kan bli en av nøkkelfunksjonene til Samsung Galaxy A90

Hva skal Samsung bringe til torgs med de kommende Galaxy A90-serien? Svaret er hurtiglading og 5G, om vi skal tro en oppføring som har dukket opp på Samsungs ungarske nettside.

Oppføringen dreier seg riktignok egentlig om en 45 W hurtiglader for Samsung Galaxy Note 10+, men ser du nøye nok etter vil du oppdage at det også fremkommer at 45 W lading er støttet med Galaxy A91, mens 25 W lading er støttet med Galaxy A90 5G.

Vi kan altså vente oss to nye modeller i nær fremtid, og vi har allerede hørt hvisking om A90 – blant annet at den ikke får det samme flipp-kamperaet som A80 – men dette er nærmest å regne som en bekreftelse på at de eksisterer.

Det er ventet at de to telefonene blir etterfølgere til Samsung Galaxy A80, men det ryktene sier altså at disse telefonene blir litt mer … vel … normale.

Stadig raskere lading

Tidligere rykter har pekt mot at Galaxy A91 kan dukke opp med fire kameraer på baksiden, og at et av dem kan få oppløsning på hele 108 MP.

Ikke minst meldes det at de skal utstyres med Snapdragon 855-prosessorer, noe som skulle tilsi at dette ikke er typiske mellomklassemodeller slik A-modellene har vært tidligere.

Med 25 og 45 W lading vil du kunne lade opp disse telefonene veldig raskt. Note 10+ var den første av Samsungs telefoner med slik støtte, men den blir ikke den siste.

Med tanke på at Galaxy A80 ble lansert så sent om si mai i år, så kan det være at A90 og A91 fortsatt er et stykke unna, men nå vet vi i hvert fall litt mer om hva vi har i vente.

Kilde: XDA Developers