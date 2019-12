Huawei kan bli først ute med å erstatte skjermhakket med et kamerahull

Med modeller som Huawei P20 Pro og Huawei Mate 20 Pro, har Huawei allerede lansert flere spennende telefoner i år, men de kan ha enda en i ermet, nå når selskapet frister med en mobil som ser helt innfatningsløs ut, og er uten skjermhakk i vanlig forstand.

Telefonen i forhåndsfotografien, som er postet av selskapet på det kinesiske sosiale nettverket Weibo, ser imidlertid ut til å ha et hull like ved øvre venstre hjørne av skjermen.

Dette er trolig en åpning for det forovervendte kameraet, og det er et konsept vi har sett før. Samsung kunngjorde nylig en ‘Infinity-O’-skjerm, der det er en åpning til kameraet i skjermen, men ellers nærmest ingen innfatning.

Huaweis neste telefon kan nesten bli helt uten innfatning. Foto: Huawei

Startskuddet har gått

Men selv om Samsung var først ute med ideen, kan Huawei bli de første som lanserer en telefon med dette designet, ettersom forhåndsreklamen forteller at mobilen kommer i desember.

For Samsungs del ryktes det at Galaxy A8S skal bli utstyrt med en Infinity-O-skjerm, og dette blir trolig den første fra Samsung med en slik en, ettersom selskapet allerede har forhåndsomtalt den, men uten å opplyse noe om når vi kan vente oss at denne telefonen kunngjøres.

Det ryktes også at Samsung Galaxy S10 kan få en Infinity-O-skjerm, men den kan ikke ventes før tidlig i 2019.

Dermed er det en god sjanse for at Huawei når dette målet først, selv om det er verdt å merke seg at en telefon som hittil bare er forhåndsomtalt i Kina kanskje ikke vil bli lansert globalt. Vi vet heller ikke noe annet om denne telefonen, så det gjenstår å se om den vil være verdt å kjøpe. Følg med!

Kilde: GSMArena