Googles inkognito-modus kan være mer inngripende enn du tror

Google ble tirsdag saksøkt for fem milliarder dollar (omlag 47 milliarder norske kroner) i et gruppesøksmål knyttet til innsamling av brukerinformasjon via nettlesere i såkalt privat modus.



Mange brukere regner privat- eller «inkognito»-modus som et tilfluktssted som beskytter mot nysgjerrige blikk, men Google blir nå altså beskyldt for å ha samlet inn informasjon, uavhengig av hva slags innstillinger man har brukt.



Ifølge det offisielle klagemålet har selskapet brukt Google Analytics, Google Ad Manager og en del utvidelser til å samle informasjon som gjør at Google på en mer effektiv måte kan lage profiler på brukere, for å videre kunne brukes i markedsføringsøyemed.

Gruppesøksmål mot Google

Klagemålet ble sendt inn til en føderal domstol i California, USA, og gruppesøksmålet forventer som et minimum 47 milliarder kroner i skadeerstatning (omlag 47 000 kroner per bruker). Grunnlaget for søksmålet er en tolkning som sier at Googles datainnsamlingsprosedyrer går på tvers av det føderale lovverket som omhandler såkalt wiretapping (overvåkning), samt californiske personvernslover.

«[Google] kan ikke fortsette å utføre skjult og uautorisert datainnsamling fra praktisk talt alle amerikanere med en datamaskin eller en telefon» heter det i det offisielle klagemålet.



Inkognito-modus fremstilles som en mer privat måte å surfe på nettet på, siden historikken ikke blir loggført, nettsider ikke lagrer cache og informasjonskapsler ikke lagres til brukerens datamaskin. Likevel har sikkerhetseksperter lenge mistenkt at private data likevel har blitt samlet inn for å kartlegge brukeres smak, interesser og preferanser.



Google, på sin side, har til hensikt å gå i mot søksmålet med alle midler tilgjengelig, og mener at det foreligger mer enn nok informasjon om hva slags data som blir samlet inn – og i hvilke kontekster.



«Som vi klart meddeler hver gang du åpner en ny inkognito-fane, kan nettsider være i stand til å samle inn informasjon om bruksaktiviteten», sier Jose Castaneda, en talsperson for selskapet.

Kilde: Reuters