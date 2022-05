Google Workspace-oppdatering gjør det enklere å unngå grådig bruk av lagringsplass

Hvis du er en IT-administrator hos en større organisasjon vet du allerede godt hvor mye arbeid som er involvert i håndteringen av skylagring: noen har plutselig lastet opp en hel TV-serien, andre sletter aldri ting, og så videre.



Heldigvis prøver Google nå å gjøre jobben litt enklere for alle som bruker Google Workspace.



I et ferskt blogginnlegg presenterte Google nylig et knippe store forandringer i hvor stor kontroll IT-administratorer har over skylagringen de har ansvaret for.



I admin-konsollen kan bestyrere se en oppsummering av bruksmønstre i hele organisasjonen; bruk spesifikk til enkelte applikasjoner, som for eksempel Docs eller Gmail; brukerne som spiser mest lagringskapasitet; og hvor mye plass delte filer opptar.

I tillegg til dette kan administratorer forvalte og slette delte volumer basert på mengde brukt lagringskapasitet (her kan man også finjustere innstillingene en hel del), sette grenser for spesifikke brukere og få tilgang til detaljert informasjon om bruk av lagringsplass.



Kort sagt: himmelen for alle som prøver å holde styr på en stor arbeidsstokk.

Det nye dashbordet for administratorer (Image credit: Google)

Administratorer vil også få mer kontroll over hvem som får tilgang til forskjellige typer lagring, og hvorfor, noe kun såkalte super-admins har hatt muligheten til tidligere.



Forandringene innebærer at organisasjoner nå får tilgang til sårt tiltrengte Google Workspace-funksjoner. Hendig, gitt at Google er i hard konkurranse med Microsoft og andre etablerte aktører i samme segment.

Nok plass, så lenge den brukes riktig

Lagring er et problemområde som ofte undervurderes i teknologibransjen: man har en begrenset mengde, og ansatte elsker å bruke lagringsplass.

Google Workspace-abonnementene tilbyr opptil 5 TB lagring til €15,60 per bruker per måned (omlag 155 kroner), hvilket er en temmelig generøs mengde, men over årenes løp har gigabytene en tendens til å fylles ganske så raskt, særlig om man arbeider i en bedrift som håndterer store filer.



Google har i den senere tid arbeidet iherdig med å gjøre Workspace- og Google Cloud-tjenestene attraktive for større bedrifter, og kniver stadig med Microsoft om å være markedsledende. Nye administrator-verktøy kan bli et viktig verktøy i kampen om herredømme fremover.