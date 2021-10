Google Chrome-oppdatering pusser opp historikk-funksjonen

Google jobber med en eksperimentell ny funksjon i Chrome, som tar sikte på å gjøre det langt enklere å finne spesifikk informasjon innad i nettleseren.



Ifølge et ferskt blogginnlegg skal brukere som er medlemmer av Chromes testprogram snart få muligheten til å prøve en funksjon ved navn «Journeys», som deler opp surfehistorikken i en rekke forskjellige temaer.



Hvis noen for eksempel har lest en hel del sider som omhandler AI over en viss tidsperiode, så vil Chrome bunte disse sammen og plassere de i en egen underseksjon i historikkoversikten. På denne måten, sier Google, blir det langt enklere for brukere å komme tilbake til der de var.

Per nå er slike såkalte «journey»-tilfeller basert på aktivitet fra én enkelt enhet. Google sier at de vurderer å la brukere få tilgang til slike «reiser» på tvers av enheter, avhengig av hvor godt brukere liker funksjonen nå i test-fasen.

Modernisering av nettleseren

Med dette eksperimentet prøver Google å modernisere nettleserhistorikk-konseptet, en funksjon som for mange har blitt stadig mindre hjelpsom, gitt mengden nettsider folk konsumerer per dag. Det hjelper heller ikke på at programvare som tjeneste-modellen øker i popularitet, eller at folk stadig jobber mer hjemmefra – resultatet blir en ekstrem mengde nettsider man må grave gjennom i historikken, før man finner det man leter etter.



Som det forklares i blogginnlegget, så bruker Google mye tid på å gruble over hvordan de kan introdusere funksjonalitet som samsvarer bedre med måten folk beveger seg rundt på nettet: Et mer organisk og ustrukturert vis.



«Når du er ute etter spesifikk informasjon, eller jobber med et prosjekt, så er antakeligvis veien din gjennom internett ikke lineær», forklarer Yana Yushkina, produktsjef for Chrome.



«Det kan være at du søker etter den samme tingen flere ganger, hopper mellom sider, går tilbake til Google-søkemotoren igjen, eller prøver å lete gjennom historikken din, etter den ene siden du ikke ser ut til å klare å finne. Det kan være utfordrende, og mer sentralt, det kan spise tid du kunne ha brukt på å få ting gjort.»



Den nye «Journey»-funksjonen skal se til at spesifikk informasjon alltid er enkelt å finne igjen, uten at brukeren må se seg nødt til å saumfare den ekstreme mengden sider i historikken.



Akkurat nå testes funksjonen i den såkalte Canary-kanalen (testversjon for Chrome), og selskapet har ennå ikke sagt noe om hvor langt tid det vil ta før vanlige brukere får oppleve nyvinningen i en ordinær versjon – vi må rett og slett bare vente og se.