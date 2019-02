Google utvikler AI til callsentre

Google sprer sin AI-ekspertise inn i nye områder ved nå å gi ut en ny serie verktøy.



Selskapet har avslørt at det er i ferd med å utvikle et nytt AI-system som skal gjøre eventuelle møter med callsentre til en litt mer behagelig opplevelse.



Contact Center AI, som ble avduket på Google Cloud Next (et evenement omhandlende Google-produkter) i går, tar sikte på å være den første menneskelignende stemmen en kunde møter under en telefonsamtale. AI-en vil prøve å løse eventuelle problemer kunder har, men om brukeren har lyst til å snakke med et menneske, så kan samtalen overføres.



Samtalene kan også samkjøres med en chatbot på en bedrifts hjemmeside, slik at AI-systemet allerede når samtalen kommer i gang er oppdatert med kundens problemer.

Google AI

«AI er styrkende, og vi ønsker å demokratisere den styrken, til bruk for alle, og alle bedrifter — fra forhandlere til jordbruk, utdanning til helsevesen», sa Fei-Fei Li, Chief Scientist hos Googles AI-avdeling.



«AI er ikke lenger en nisje i tech-verdenen — det er snarere den differensierende faktoren hos bedrifter i enhver industri. Vi er innstilt på å levere verktøyene som vil revolusjonere dem.»



Li la til at systemet nå er i ferd med å gjennomgå tester med noen av Googles ledende partnere innen AI, slik at den siste finpussen kan gjøres før utrullingen av plattformen om ikke så lenge.



Contact Center AI er påfallende lik Googles Duplex-tjeneste, som ble avduket på I/O tidligere i år. Den smarte stemmeassistenten kan utføre oppgaver som eksempelvis planlegging av avtaler gjennom naturlige samtaler (med assistenten) — selv om det fortsatt er en del bekymringer rundt hvordan Duplex faktisk kommer til å funksjonere.