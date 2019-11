Garmin Forerunner 955 kan dukke opp neste år med 4G om bord

The Garmin Forerunner 945

Det er ikke lenge siden Garmin avduket sin seneste serie med pulsklokker, men nå ser det ut som selskapet allerede forbereder seg på å slippe en ny serie som kommer til å inkludere Forerunner 955, Forerunner 745 og Fenix 6 Sport.

Disse navnene ble nemlig oppdaget av en utvikler som gravde i koden til Garmin Connect-appen, og det kan tyde på at selskapet planlegger å lansere disse klokkene i fremtiden.

Kilden fant navnene ved å studere og sammenligne endringer i APK-filen til appen, og der ble det funnet referanser til 11 nye enheter vi ikke har hørt om tidligere.

Ved siden av de nevnte modellene, dukket det opp tre ulike versjoner av Tactix-klokken kalt Delta, Sapphire og Solar, i tillegg til Index Scale 2 som vi antar er en smart vekt. Utover det nevnes også Edge 130 Plus, Edge 1030 Plus og Lumen.

Nøyaktig hva Fenix 6 Sport kan komme til å tilby som ikke allerede finnes i de foregående produktene i serien er et mysterium, men en mulighet kan være at den får et slankere design.

Mest spennende er kanskje likevel Forerunner 955 LTE, som om vi skal dømme etter navnet, burde være utstyrt med 4G. Dette er nemlig noe forgjengeren Forerunner 945 mangler. Dermed vil du sannsynligvis kunne ringe og strømme musikk direkte fra håndleddet.

Det er imidlertid verdt å huske på at ikke alle disse produktene nødvendigvis blir lansert, men det er uansett interessant å se hva slags planer Garmin har for tiden fremover.