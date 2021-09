Fremtidige Apple Watch-modeller kan få helt nye helsesensorer, men har Apple satt seg for ambisiøse mål?

Apple har en målsetning om å lansere Apple Watch-modeller med flere helsesensorer enn noensinne – og de funksjonsrike klokkene kan etter sigende komme så tidlig som i 2022.



Ifølge Wall Street Journal inkluderer Apples fremtidsvisjon en smartklokke som kan holde styr på blodtrykk, temperatur, søvn og blodsukkerverdier, i tillegg til all dataene de allerede nå henter inn. Likevel er det ikke sikkert at drømmene om denne fremtidige teknologien er realiserbar.



Selv om Samsung Galaxy Watch 3 og Galaxy Watch Active 2 allerede tilbyr målinger av blodtrykket, må funksjonaliteten kalibreres hver fjerde uke med en tradisjonell blodtrykkmåler, for å få en grunnlinje å forholde seg til, noe som gjør at funksjonen ikke er spesielt enkel i bruk. Hvis Apple prøver seg på en lignende sensor kan også Cupertino-selskapet få problemer med pålitelighet, særlig siden selskapet etter sigende ønsker å lage et målesystem som ikke krever at man skal måtte legge press på håndleddet – det er altså snakk om en enhet som ikke ligner på noen annen pålitelig blodtrykksmåler på markedet.

Apple kan ha bedre hell med søvnmåling, dog, siden denne type funksjonalitet allerede finnes i mange av rivalenes produkter innen smartklokker og treningsarmbånd. Et av problemene Apple har råket på foreløpig er batteriforbruk, siden selv de beste Apple Watch-modellene ikke helt klarer å holde ut en hel dag og en hel natt.



Batteriet er likevel ikke det største problemet Apple har, om de ønsker å lage en enhet som klarer å måle alle disse helsemessig viktige dataene. Vi regner derfor ikke med at Apples 2022-sortiment (ei heller Apple Watch 7) vil få store nyvinning innenfor helsedata, og det ville faktisk vært overraskende om selskapet i det hele tatt klarer å implementere sensorene de etter sigende ønsker.

Vitenskapen kan sette en stopper for Apple

Apples mål, praktisk helseovervåkning i en liten og nett pakke, er beundringsverdig – men det er mange utfordringer selskapet må overkomme for å kunne få et slikt produkt ut til kundene, ikke minst når det gjelder utviklingen av den bakenforliggende teknologien.



Apple prøver ikke å lage sensorer for noe vi allerede klarer å måle, rent medisinsk, selskapet prøver å lage en helt ny monitoreringsform – og det er ikke rent lite vanskelig.



Ta for eksempel måling av blodsukkeret. Per i dag er det kun to måter vi kan gjøre dette på. Én av metodene involverer å stikke et lite hull i fingeren og bruke blodet i en kort 15-sekunderstest; mens den andre innebærer å plassere en sensor under huden (denne metoden er for øvrig noe mer usikker enn blodprøvemetoden.)

Det virker lite sannsynlig at Apple er interesserte i å bruke noen av disse metodene, og skal selskapet utvikle en pålitelig blodsukkermåling som fungerer uten å måtte komme seg på innsiden av kroppen, så snakker vi skyhøye ambisjoner. Apple vil måtte klare å finne på et slags spektrometer-lignende verktøy, i smartklokkestørrelse, vel å merke, som ikke bare klarer å se forskjell på glukose i blodet og glukose andre steder (som eksempelvis i væsken som omgir cellene våre i huden), men det må også kunne finne ut nøyaktig hvor stor andel glukose som er i hver liter blod. Hvis det var enkel sak å lage noe slikt, så hadde vi allerede gjort det.



Hvis vi ignorerer hvorvidt Apple i det hele tatt å utvikle et slikt verktøy, så vil selskapet også ha en annen fallgruve å forholde seg til, nemlig plassmangel. Smartklokker pakker allerede haugevis av elektronikk inn i svært små enheter, og om Apple ønsker å legge til et drøss nye helsesensorer, så kan vi ende opp med en Apple Watch som ikke bare sitter på håndleddet, men som kryper langt oppover armen.

Vi håper selvfølgelig at Apple klarer brasene, og at de på sikt lager en enhet med helsefunksjoner som er som snytt ut av en sci-fi-film – men vi har våre tvil. Hvis et slikt design i det hele tatt er mulig, så regner vi med at det kommer til å ta årevis (om ikke flere tiår) før noen klare å lage noe som er såpass pålitelig, samtidig som det får plass i en smartklokke. Det vil nok bli vanskelig, selv for Apple.