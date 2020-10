Facebook gjør det nå enklere å eksportere bilder og videoer ut fra tjenesten

Facebook-brukere kan nå flytte dataene sine vekk fra siden enklere enn noensinne takket være et nytt partnerskap som nå har blitt satt i effekt av SoMe-giganten.



Selskapet har annonsert at en avtale med lagringsekspertene i Dropbox har blitt gjort, og at dette vil tillate at brukere kan sende data (med kryptering) mellom tjenestene – noe som betyr at du nå enkelt kan eksportere alle fotoene og bildene du har lagret på Facebook.



Tjenesten er oppe og går nå, og kommer også til å være tilgjengelig for brukere av den lignende tjenesten Koofr.

Facebook-bilder

Brukere som har registrert seg kan bruke tjenesten til å importere sine Facebook-bilder og videoer direkte inn i Dropbox med bare noen få klikk.



For å gjøre dette må du kople sammen Facebook- og Dropbox-kontoene dine ved å gå til «innstillinger og personvern», så til «innstillinger», videre til «din Facebook-informasjon», og så til «overfør en kopi av bildene eller videoene dine».



Når dette er bekreftet og du har skrevet inn passordet ditt, så vil filene overføres i bakgrunnen. Fotoene blir lagret i en ny katalog i Dropbox, og grupperes etter album, slik at det er klart til videre organisering.

Dropbox sier at siden de har sine egne sikkerhets-rutiner, så får man full kontroll over nøyaktig hvem som kan se dine fotoer og videoer, og at innstillingen i utgangspunktet vil være satt til «privat». I etterkant kan man forandre dette slik at man kan dele bildene med hvem som helst, eller bare enkeltpersoner.



«Vi stiller oss entusiastiske til å inngå et partnerskap med Facebook når det gjelder et verktøy som kan overføre data, som gir brukere muligheten til å importere fotoer og videoer fra Facebook til Dropbox med bare noen få klikk», sier Jamie Perlman, VP for bedriftsutvikling hos Dropbox.



«Folk aksepterer ikke lengre å være låst til én tjeneste eller ett produkt, og vil ha friheten til å bruke verktøyene de elsker. Vi kommer til å fortsette å prøve å finne måter vi sømløst kan integrere Dropbox med topproduktene innen andre kategorier, slik at vi kan fungere som en koplingsplattform for alle dagens ledende produktivitetsverktøy og enheter.»

Facebook har tilbudt brukere muligheten til å ha tilgang og å kunne laste ned dataene de deler med nettstedet siden 2010 via deres «last ned informasjonen din»-verktøy. I 2018 registrerte siden seg i det såkalte Data Transfer-prosjektet sammen med teknologigiganter som Apple, Google, Microsoft og Twitter, slik at man kunne bygge en uniform plattform som brukere kunne bruke til å få tilgang til, og overføre, dataene sine på tvers av tjenester.



I desember 2019 viste Facebook frem den første milepælen i dette prosjektet, og avslørte en måte brukere i Irland, der de har sitt hovedkvarter i Europa, kunne eksportere media til Google Photos.

Kilde TechCrunch