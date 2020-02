NIC 20/20-messen loser norske bedrifter over til skyen

Oslo og Crayon gjester nærmere 1500 besøkende når de inviterer til infrastruktursnakk i Oslo Spektrum 6. og 7. februar. NIC 20/20 (Nordic Infrastructure Conference 2020) arrangeres for niende gang, og ikke overraskende er temaet i økende grad skyen: Hvordan alle som en raskest og sikrest mulig skal kunne ta i bruk den økende mengden sentralisert prosessering og lagring som befinner seg i eteren.

Det kommer heller ikke bardus på at lederen for Microsoft Azure, Jason Zander, er i Oslo for å snakke om hvor det bærer hen for fremtidens brukere av den populære tjenesten. Latenstid blir i økende grad et fokuspunkt verden over, og Microsoft har satset hardt på Norge i så henseende med åpningen av sine to datasentre i Stavanger og Oslo.

These aren't the droids you're looking for

Akos Buzinkay viser hvordan bildegjenkjenningsprogramvare kan identifisere rebeller. (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

NIC er dog ikke bare presentasjoner og store vyer, på messegulvet finner vi representantene for tingene Zander karakteriserer som «at the edge», altså enhetene og programvaren vi finner i ytterkantene snarere enn sentralt, alt som ikke lagres og kjøres i skyen og på servere. Akos Buzinkay fra Basefarm er en av disse som opererer i utkanten, og har i år tatt med seg en bande LEGO-rebeller til messegulvet. Hans lille avlukke demonstrerer hvordan små Google Coral-enheter (minidatamaskiner lignende Raspberry Pi) med tensor-kjerner kan brukes til bildegjenkjenning i sanntid, og hvordan disse kan hjelpe imperiet fakke Luke og hans opprørske venner.

Nordiske bedrifter har sjelden problemer med opprørere, men LEGO-eksemplet viser at bildegjenkjenning nå kan kjøre på billig maskinvare som kan implementeres i små og mobile pakker. Det neste prosjektet Buzinkay pønsker på å gjennomføre er droner med lignende maskinvare (som rebelldetektoren) som kan inspisere og finne uregelmessigheter i gjerder. En jobb som kan være ekstremt krevende for et menneske til fots, men som en drone kan gjøre på en brøkdel av tiden.

Equinor og Microsoft leder an

Jason Zander fra Microsoft holder keynote under NIC20/20. (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

For de fleste bedrifter i Norge er det likevel overgangen til skyløsninger og all opplæring i nye verktøy og sikkerhet som står på agendaen. «Det er det [cloud] som skjer, det er det som er endringen» sier Jan Henrik Emanuelsen, Director of Delivery & Cloud Services i Crayon når vi spør hvordan NIC har utviklet seg de siste årene. «Det er mange som er i prosjekter, og det er mange som har gjort noe, noen få som har flyttet alt».

Vi i Norge står altså midt i den store overgangen til skyen, og Microsofts åpning av to store datasentre har vært med på å trå i gang en større omveltning. «Det er ganske mange kunder som følger etter Equinor. Vi hadde en kunde som sa 'nå som Microsoft bygger datasentre i Norge og Equinor har bestemt seg, så gjør vi det samme'», forklarer Emanuelsen.