En ny titt på baksiden av DualSense-kontrolleren til PS5 bekrefter våre mistanker

Etter å ha sett endeløse mengder bildelekkasjer og testvideoer av DualSense-kontrolleren til PS5 har vi nå blitt servert et 360-graders-bilde på Sonys offisielle nettside som viser baksiden av det tofargede vidunderet. Er du en håpefull konkurransedrevet spiller kan det lønne seg å se bort nå.



Hvis du hadde håp om knapper, paddles eller triggere på baksiden, så må vi dessverre meddele at du kan slutte å drømme. Om man tenkte at Sony hadde lagt til noen subtile detaljer eller noe annet slags ekstra, så blir man også skuffet.



Alt som er synlig på baksiden er en liten porsjon tekst samt en Sony-logo, et knøttlite hull man kan bruke til å gjenopprette kontrollen til fabrikkinnstillinger, og et annet hull på samme størrelse, som man ikke vet funksjonen til.

Burde Sony brukt baksiden til noe? (Image credit: Sony)

Sony har nylig annonsert hva slags utstyr som fungerer sammen med PS5, men har ikke spesifisert om det såkalte «Back Button Attachment»-tillegget støttes. Denne tilleggsenheten legger til to trigger-knapper på baksiden av DualShock 4-kontrolleren, som kan konfigureres slik at spillere får mer kontroll i sine favorittspill (og kan også fungerer som hjelp for spillere med begrenset bevegelighet i fingrene.)

Elite-funksjonalitet

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 er fortsatt den beste proffkontrolleren, og kommer til å fungere på Xbox Series X. (Image credit: Microsoft)

Microsofts Xbox Elite Wireless Series 2-kontroller, som forresten koster flesk, lar spillere skifte og justere kontrollerens analogstikker og har fjernbare trigger-knapper eller paddles som kan festes til baksiden for ekstra kontroll. Dette har etter de flestes mening blitt gullstandarden for kontrollere, særlig om man er av typen som konkurrerer, og mange mener at Sony burde ha et lignende alternativ tilgjengelig.

Med PS5 kommer man ikke til å kunne spille PS5-spill med DualShock 4-kontrolleren, men man kan bruke den på PS5 om man vil spille et kompatibelt PS4-spill (PS5 er bakoverkompatibel med en rekke PS4-spill.) Microsoft, på sin side, lover at alt eksisterende Xbox One-utstyr kommer til å fungere på Xbox Series X. Man kan til og med bruke den nye Xbox Series X-kontrolleren på Xbox One, om man ønsker det.



Selv om ingen av de to nestegenerasjonskonsollene har fått noen pris eller en spesifikk utgivelsesdato ennå (annet enn «jul 2020»), bør man ikke undervurdere betydningen av en god løsning når det gjelder kontrollerne. Spørsmålet er: Hvilken kontroller kommer du til å ta i bruk når de nye konsollene kommer på markedet?