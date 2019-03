Ekstremt tilbud på Adobe Creative Cloud – spar over 2800 kroner

Litt av en måte å starte uka på! Adobe har nettopp kuttet enormt i prisen på Creative Cloud-abonnementet som inkluderer alle deres applikasjoner. Dette tilsvarer over 2800 kroner spart i året.

Uavhengig om man velger å betale per måned, eller for hele året, så gjør dette sjeldne Adobe-salget at man får 40 % avslag på den ordinære prisen. Ikke så verst, med tanke på at pakken inneholder Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, og mye, mye mer.

Man må dog være kjapp på avtrekkeren, salget varer bare én uke. Midnatt mandag 27. august er det hele over.

Omfanget til Adobes Creative Cloud-pakke (som inkludere alle applikasjoner) er til å bli svimmel av. Man får selvsagt selve grunnpilarene for alle kreative i Photoshop og Illustrator, men man får i tillegg over 20 andre applikasjoner for både PC og mobil – inklusive inDesign, XD, After Effects, Lightroom og Dreamweaver – for ikke å snakke om 100 GB med skylagring. Denne uken kan man altså spare rett i underkant av 3000 kroner per år ved å gå for denne løsningen.

Rabatten på 40 % gjelder kun pakken som inneholder alle applikasjonene. Hvis det er slik at man kun trenger Photoshop (eller en annen enkeltapplikasjon), så får man disse for 236 kroner i måneden (per applikasjon). For ordenens skyld: man kan altså med dette tilbudet få samtlige applikasjoner fra Adobe (over 20 stykker) for 354 kroner måneden (om man velger å betale hver måned, eller for hele året samlet).

