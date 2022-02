Eksklusivt: OnePlus Nord CE 2 5G-designet bekreftet – dette er den nye fargen

OnePlus Nord CE 2 5G skal lanseres senere denne uken, men selskapet har i forkant av evenementet gitt TechRadar eksklusive bilder av den kommende telefonen – her følger en første sniktitt på det nye designet.



Nord CE 2 5G forventes å bli en rimelig variant av selskapets flaggskip-serie. Den forrige OnePlus Nord CE-telefonen fra 2021 hadde en anbefalt utsalgspris på 3 490 kroner. Vi regner med at prisnivået på den nye modellen legger seg på rundt det samme.



OnePlus har holdt seg til et utseende lignende forrige generasjon, men det er noen forskjeller, som for eksempel det nye kameradesignet på baksiden av telefonen. Den nye kameramodulen ser ut til å ha avrundede hjørner, lignende det man finner i Oppo Find X3 Pro fra selskapets søstermerke.

OnePlus Nord CE 2 5G (Image credit: OnePlus)

Oliver Zhang, Head of Product hos OnePlus forklarer til TechRadar: «Ved å bruke en støpeform som består av én enkelt del, stiger kameramodulen naturlig opp fra baksiden av telefonen, i en elegant kurve.»



«Våre designere la også til en CD-ring med en metallignende tekstur på hoved- og ultravidvinkelkameraet, slik at kameramodulen ser ytterligere futuristisk ut.»



Dette designet er mindre karakteristisk enn i selskapets nye OnePlus 10 Pro, som har en langt større kameramodul som er i kontakt med venstre side av telefonen. Det skiller seg også markant ut fra selskapets eksisterende OnePlus 9-serie.

Ny blåfarge

Telefonen du ser over har en farge vi ikke har sett før i OnePlus-modeller, selv om det fortsatt er snakk om en variasjon over blåsjatteringen som gjerne forbindes med selskapets Nord-modeller.



Zhang sa videre: «Da vi laget fargene til OnePlus Nord CE 2 ønsket produktteamet å utvikle den blå fargen, og gjorde det ved å ta i bruk en lysere og dristigere blå enn Blue Void i den originale OnePlus Nord CE.»



«Bahama Blue, i OnePlus Nord CE 2, har en blå og gul-gradient som går i hverandre på en nydelig måte.»



Zhang bekreftet også at selskapet kommer til å tilby telefonen i en farge nummer to, ved navn Gray Mirror. Akkurat nå er det uklart hvordan denne vil se ut, men vi setter en knapp på at det vil være snakk om en variant som ligner på originaltelefonens Silver Ray.



Man kan også forvente et glansfullt design som ligner det man finner i selskapets flaggskip OnePlus 9 Pro. Zhang bekreftet at hver modell i Nord CE 2-serien gjennomgår en kosmetisk prosess som resulterer i «en gjennomsiktig visuell effekt på baksiden.»

Hva annet vet vi om Nord CE 2 5G?

Zhang bekreftet også en del av spesifikasjonene i den kommende telefonen, inkludert at den vil ha et batteri på 4 500 mAh. Hurtigladingen skal være på 65 watt og bruke SuperVOOC-teknologi, noe vi tidligere har sett i Oppo-produkter.



Selskapet sier at telefonene vil lade dobbelt så raskt som den opprinnelige Nord CE-modellen, og at den vil tilby «opptil én dag med strøm på bare 15 minutter.» Vi regner ikke med at det innebærer at telefonen blir fulladet på 15 minutter, så man må antakeligvis belage seg på å vente noe lenger om man skal være helt sikker på at telefonen skal holde en hel dag.



OnePlus har tidligere nevnt at microSD-støtte også vil være å finne i OnePlus Nord CE 2, men bekrefter nå at telefonen vil støtte kort på opptil 1 TB i størrelse.



Zhang utbroderte: «For å gjøre OnePlus Nord CE 2 mer allsidig la vi til plass til et microSD-kort i designet, som gjør at brukere kan ekspandere enhetens lagring, opp til 1 TB.»



OnePlus har ikke ennå bekreftet hva slags interne lagringskapasiteter vi kan se frem mot, men lekkasjer ymter om at man vil kunne velge mellom varianter på enten 128 GB eller 256 GB.



Vi vet ikke nøyaktig når OnePlus Nord CE 2 blir lansert, og akkurat nå er det uklart hvilke regioner som vil få telefonen. Den foregående modellen ble solgt i Europa (inkludert Norge), så det er relativt sannsynlig at oppfølgeren også vil være å finne her til lands.



Det er mye vi ennå ikke vet om den kommende telefonen, og selskapet har invitert til et lanseringsarrangement den 17. februar, der vi forventer at resten av informasjonen om Nord CE 2 blir avslørt. Evenementet går av stabelen klokken 14:30