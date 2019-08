Eksklusivt: Huawei Mate X får nytt Kirin 990-brikkesett

Huawei Mate X blir utstyrt med Kirin 990-prosessor – det har TechRadar fått bekreftet under en presse-brief i New York.

Yanmin Wang som er Huaweis sjef for CEE, Norden og Canada, bekrefter til TechRadar at selskapets Kirin 990-brikke vil dukke opp i Huawei Mate X. Da Mate X først ble annonsert, ble det oppgitt at den skulle utstyres med Kirin 980 som også er å finne i Huawei Mate 20 fra oktober 2018.

«Ja, den kommer veldig snart», uttaler Wang. TechRadar har tidligere fått høre at Mate X ikke skal lanseres i september, og at datoen i stedet er flyttet til november. Likevel kommuniseres det fortsatt fra Huawei at september fortsatt gjelder.

Som kjent skulle Mate X opprinnelige komme ut i juni 2019, før datoen bli flyttet til september. Selv om Huawei ikke sier det offisielt, virker det også sannsynlig at datoen igjen blir utsatt.

Grunnene til utsettelsene kan være mange, og blant annet har vi fått høre at hengslen skal ha blitt forbedret fra versjonen som ble vist frem under MWC 2019 i mars.

Samtidig er det også kjent at Kirin 990 støtter 5G, og med tanke på hvor lite utbredt 5G er foreløpig så kan det være at Huawei ikke ønsker å haste den nye telefonen til markedet før nettverkene er skikkelig opp og går.

Kirin 990 og 5G

Samtidig melder HuaweiCentral at Huawei skal introdusere to Kirin 990-prosessorer under IFA 2019: en vanlig utgave og en med 5G-støtte. Vi i TechRadar her derimot kun hørt noe om en 5G-kompatibel variant.

Kirin 990 bygger på 7 nm-teknologi med lavere strømforbruk enn Kirin 980, og den skal ifølge Wang støtte alle de vanlige 5G-frekvensene. Han ville imidlertid ikke bekrefte om det innebærer høyfrekvente 30 – 300 GHz som utgjøre det meste av 5G-frekvensene i USA, i tillegg til lavere Sub 6-frekvenser (under 6 GHz) som gir lavere hastighet, men bedre dekning. Begge disse kategoriene er tenkt brukt i Norge, så det er altså usikkert om Mate X vil støtte alle våre lokale frekvenser, men i og med at Kina har satset stort i 3- og 4- Ghz-spektrene så er det i hvert fall sannsynlig at disse vil bli støttet.

Ved siden av Mate X, vil Kirin 990 ifølge Wang også komme til flere av Huaweis toppmodeller i 2020. På spørsmål om dette også gjelder Honor-telefoner som tradisjonelt har fått de nyeste Kirin-brikkene og dermed kan komme til å bli 5G-kompatible, svarer Wang bare: «Kanskje. Alt er mulig».