Eksklusivt: Har Google vunnet skylagringskrigen?

Nå som alle har fått seg en dugelig julepause, og de fleste har tatt fatt på det nye året, kan det være en idé å få et lite overblikk over hvordan 2021 har fortonet seg – og vi kan kanskje håpe på et bedre år i 2022. Et selskap som derimot gjorde det godt i året som var er Google, og mer spesifikt Drive-avdelingen.



En eksklusiv TechRadar Pro-meningsmåling, utført av OnePulse, viser at Google Drive utvilsomt er den mest populære skylagringstilbyderen per nå, og at rundt 44,1 % av respondentene bruker tjenesten.



Selv om dette kanskje ikke kommer bardus på mange, så er det likevel verdt å nevne at det er hard konkurranse i skylagringsmarkedet for tiden. Apple utvidet for eksempel iCloud-tjenesten i fjor ved å introdusere en rekke personvern-fokuserte funksjoner. Dropbox og OneDrive er to andre hardbarkede konkurrenter som prøver å tukte Drive.

Tallenes tale

Den utstrakte bruken av Drive er imponerende, og verdt ettertanke. At Google er villige til å gi bort såpass generøse tjenester gratis, som del av et større økosystem, som til en viss grad låser brukeren til enkelte tjenester og Android, kan forklare deler av populariteten.



Ifølge OnePulse bruker rundt 44 % av respondentene Google Drive-tjenesten. Dette inkluderer både betalversjonen og gratisversjonen. iCloud ligger på andreplass med 31,2 % (også her gratis og betal), mens OneDrive har 11,2 % av alle kunder og Dropbox 6,8 %. Resten av konkurrentene ligger på 6,8 %.

Ikke spesielt overraskende tall, men man kan tydelig se at Apples iPhone- og Mac-kunder også velger å bruke de nærliggende iCloud-tjenestene.



Litt dypere i tallene kan vi finne at folk flest (48,7 % av respondentene) har brukt tjenestene sine i mellom ett og fem år, mens resten ligger på under ett års bruk (16,3 %) eller over fem års bruk (35 %.)



Når det gjelder datamengder bruker 55,4 % mellom 1 GB og 100 GB, 30,8 % av respondentene vet ikke hvor mye lagringsplass de har igjen og 13,8 % bruker mellom 101 GB og 1 TB eller mer.