E3 2020 er avlyst

E3 2020 har offisielt blitt avlyst bekrefter ESA (Entertainment Software Association).



Selv om det har gått rykter om at gamingmessen ikke vil komme til å finne sted i år har det ikke vært offisielt før nå – i kraft av at Entertainment Software Association (ESA) har gått ut med en uttalelse som bekrefter at E3 2020 har blitt kansellert grunnet bekymringer rundt spredningen av koronaviruset.



«Etter aktsomme konsultasjoner med våre medlemsselskaper angående helsen og sikkerheten til alle i vår industri – våre fans, våre arbeidstakere, våre utstillere og våre langtidspartnere – har vi tatt den vanskelige beslutningen om å avlyse E3 2020, som egentlig skulle ha funnet sted 9.-11. juni i Los Angeles», sa ESA i uttalelsen.

«I kjølvannet av økende og overveldende bekymringer rundt COVID-19-viruset følte vi at dette var den beste måten å gå fremover under en såpass enestående global situasjon. Vi er veldig skuffet over at vi ikke er i stand til å kunne gjennomføre dette evenementet for våre fans og støttespillere. Men, vi vet at dette er den rette avgjørelsen, basert på informasjonen vi har per i dag.»



Los Angeles, hvor E3-messen holdes hvert år, har erklært unntakstilstand i tilknytning til utbruddet av koronaviruset (ifølge LA Times). E3 2020 skulle funnet sted mellom 9. juni og 11. juni i Los Angeles Convention Center (der E3 har vært avviklet siden 2009). Dette er den første gangen messen har blitt avlyst siden den startet i 1995.

Ikke den største overraskelsen

(Image credit: Future)

E3-kanselleringen kommer ikke overraskende på. Ars Technica har tidligere rapportert at messen nesten helt sikkert ville bli avlyst, og skrev at «flerfoldige kilder kjent med Entertainment Software Association (ESA)s planer har bekreftet til Ars Technica at organisasjonen, som er ansvarlige for det årlige Electronic Entertainment Expo (E3)-evenementet, snart vil kansellere den tre dager lange messen».



Uavhengig av dette tvitret utgiveren Devolver Digital («Hotline Miami», «Katana Zero») at det var på tide å kansellere reise og opphold i tilknytning til messen – hvilket gav ryktene om avlysningen større kredibilitet.



I tillegg var E3 2020 plaget med uoverenstemmelser på bakrommet, der høyprofilerte frafall og en dominoeffekt av andre avlyste tech- og gamingkonferanser i tilknytning til COVID-19-viruset bidro.

Hvorfor dette er stort

(Image credit: Microsoft)

E3 er det største evenementet i gaming-kalenderen, der størrelser som Microsoft, Nintendo og et vell av utviklere og utgivere annonserer (og ofte viser frem) deres kommende maskinvare og spill.



Årets utgave skulle den største noensinne. PS5 og Xbox Series X skal etter planen lanseres på slutten av 2020, og dermed forventet man at en rekke nye nestegenerasjonsspill kom til å bli annonsert for de nye konsollene – for ikke å snakke om en nærmere titt på Microsofts Xbox Series X. Likevel var det altså slik at Sony allerede hadde bekreftet at de ikke kom til å være en av gjestene under årets E3.



Selskaper som Microsoft, Nintendo, Warner Bros, Bethesda, Sega og Ubisoft var bekreftede gjester under årets E3.



Vi forventer at individuelle oppdateringer fra hvert selskap vil dukke opp over de kommende dagene. Xbox-sjef, Phil Spencer, har allerede bekreftet at Microsoft kommer til å arrangere sitt eget «Xbox digital-evenement» istedenfor E3, der en dato og nærmere tidspunkt kommer til å bli annonsert i løpet av de kommende ukene.

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9hMarch 11, 2020

ESA har uttalt at organisasjonene vil kontakte utstillere og deltakere med informasjon angående «fullstendige godtgjørelser.»

Online-variant?

(Image credit: TechRadar)

Siden E3 2020-evenementet er avlyst er ESA interesserte i å prøve å kjøre messen på nett, slik at utgivere og utviklere fortsatt kan få gjennomført sine annonseringer.



«Vi utforsker også alternativer sammen med våre medlemmer for å koordinere en online-opplevelse som kan vise frem industri-annonseringer og nyheter i juni 2020» sier ESA i en uttalelse.



Dette betyr at vi kan komme til å se samme tilnærming fra ESA som organisatorene av GDC har hatt. GDC ble «utsatt» på grunn av bekymringer rundt koronaviruset, men arrangørene skal være verter for strømmer som viser paneldiskusjoner og prisutgivelser på Twitch i løpet av neste uke.

Siden strømmer som Nintendo Direct og PlayStations State of Play i økende grad blir vanlig er ikke dette et overraskende alternativ (selv om det er mindre spennende).



Forhåpentligvis er det ikke lenge til vi hører om hva ESAs potensielle online-planer er, eller Microsofts, for den saks skyld, men kanselleringen av gamingverdenens største arrangement kommer sannsynligvis til å være en hemsko for mange.