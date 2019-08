Disse hodetelefonene kan gjøres om til en Bluetooth-høyttaler på et blunk

Er du lei av å drasse rundt på store hodetelefoner og en bærbar høyttaler samtidig? Da kan Human Headphones være akkurat det du trenger.

Dette er nemlig et produkt fullt av motsetninger – de er et par heldekkende hodetelefoner men de mangler bøyle, og de er også helt trådløse. Ikke minst kan de som nevnt også gjøres om til en bærbar Bluetooth-høyttaler.

Fikk du med deg alt det? Bra, for her der det mye å holde styr på. Selskapet Human inc. som står bak det nye produktet, sier at de «leverer lydkvaliteten til heldekkende hodetelefoner i kombinasjon med bekvemmeligheten til hel trådløse propper og mulighet til å forvandle dem til en Bluetooth-høyttaler».

Hodetelefoner som gjør alt

De futuristiske hodetelefonene er også utstyrt med mange av funksjonene vi forventer at de beste helt trådløse proppene, som berøringskontroller og fire retningsstyrte mikrofoner som fanger opp stemmen din når du har en telefonsamtale eller snakker til en taleassistent.

Det er litt uklart hvordan hodetelefonene skal holde seg på ørene uten en bøyle over hodet, men ut fra bildene virker det som de rett og slett henges på ørene.

Batterilevetiden skal være på 9 timer, noe som er ganske bra for et par helt trådløse hodetelefoner, og det betyr at de burde holde både til reisen frem og tilbake til jobb, og til turen i parken etterpå der du sikkert vil bruke dem som bluetooth-høyttaler.

Human Inc. sier ikke så mye om lydkvaliteten vi kan forvente fra Human Headphones, men det kommer frem at elementene på 30 mm skal by på «god dynamisk bredde fra dyp bass til høye toner, nøyaktig gjengivelse av alle slags instrumenter, og et bredt lydbilde».

(Image credit: Human Inc.)

Du skal også kunne kontrollere mengden støy du hører gjennom hodetelefonene med noe som kalles Blend Mode, noe som burde være nyttig når du går over en trafikkert gate og er avhengig av å høre omgivelsene.

Ifølge nettsiden til Human inc. kan de nye hodetelefonene/bluetooth-høyttaleren kjøpes i USA allerede nå for 399 dollar eller rundt 3590 kroner, noe som er mer enn vår favoritt akkurat nå Sony WH-1000XM3.

Om du regner inn at du får med en god Bluetooth-høyttaler på kjøpet blir likevel prislappen litt enklere å svelge, men så gjenstår det å se om dette futuristiske produktet faktisk holder alt det lover. Når de eventuelt blir tilgjengelig i norske butikker vites ikke, men vi skal holde deg oppdatert.