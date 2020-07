Dette gjør at Android-telefoner kan lade fra 0 % til 50 % på fem minutter

Din neste Android-telefon kan komme til å lade ekstremt raskt, i noen tilfeller fra 0 % til 50 % på bare fem minutter – hvis den tar i bruk Qualcomms nyeste ladestandard.



Qualcomms Quick Charge 5-plattform er den ferskeste 100 W-teknologien laget for strømhungrige mobile enheter, og tar ladeteknologien videre fra standardene som for tiden ligger på mellom 3,3 V til 20 V. En full lading, fra 0 % til 100 % kommer til å ta bare 15 minutter.

Ja, Oppo har nettopp avslørt en konkurrerende teknologi, men Qualcomm bemerker at deres løsning allerede er ferdigstilt, og at en ny Xiaomi-enhet som tar i bruk teknologien skal være på vei ut på markedet i løpet av de nærmeste månedene.



Quick Charge 5 er også en plattform, hvilket betyr at teknologier som Oppos kun kommer til å finnes til Oppo-enheter (og kanskje OnePlus-enheter) i fremtiden – mens Qualcomms 100 W-lading vil kunne komme til et drøss nye enheter som tar i bruk den nye Snapdragon 865-prosessoren.

Hva dette betyr for deg

De imponerende ytelsestallene, altså at teknologien skal klare 0 % til 50 % på fem minutter, er basert på et 4500 mAh-batteri – så det er ikke slik at tidene kommer til å være de samme på enheter med andre batteristørrelser. Store flaggskip og dyre brettbare telefoner med batterier på 5000 mAh eller mer kan bruke noe lengre tid på å lade.



Likevel, det er på slike typer telefoner Quick Charge 5 kommer til å være mest nyttig: Enheter med store batterier og (vanligvis) lange ladetider. 0 % til 50 % på fem minutter er flotte tall, men det hele kommer likevel til å fremstå mer imponerende på enheter med mer røslige batterier.

Qualcomms plattform har også andre fordeler, bortsett fra fire ganger raskere lading i forhold til forrige generasjon. Den vil også utføre bragden samtidig som den holder seg 10 grader celsius kaldere, og er 70 % mer effektiv. Teknologien har også såkalt smartidentifisering («Smart Identification») for varmebeskyttelse mot lunefulle lader.



Lading på 100 W er det største hoppet i Qualcomms hurtigladingteknologi noensinne, men ifølge selskapet er det likevel flere måneder til den første telefonen med teknologien innabords blir lansert.



De gode nyhetene er dog at det hele er bakoverkompatibelt, slik at om du anskaffer deg Quick Charge 5-ladeutstyr, så vil du fortsatt kunne lade dine gamle enheter med dette, mens du venter på at teknologien skal dukke opp i nestegenerasjons-telefoner.