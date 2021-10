Dette er alle mobiltelefonene James Bond har brukt i filmene, helt frem til «No Time to Die»

INT. GJERDE RUNDT EN HEMMELIG BASE – NATT



James Bond fremstår som en silhuett mot en mørk skog, i det han sniker seg langs et kjettinggjerde – gjennom glipene i gjerdet ser vi et knippe tårn som stikker opp av en grå fabrikk som strekker seg mot en stjernefylt natthimmel.



Bond graver ned i lommen og drar ut en smarttelefon. Det er en Sony Xperia 1 IV, fordi Bond alltid har den seneste teknologien. Han holder den i landskapsmodus og peker den mot byggene.



TELEFONSKJERM: Vi ser kameraappen. Fingrene til Bond trekker utover i det han zoomer inn. Han gjør det samme igjen, og vi ser fabrikken fylle store deler av bildet. Bonds finger trykker på lukkerknappen, og skjermen fylles med hvitt, for å signalisere at bildet er tatt.



Vi ser ansiktet til Bond i det han myser mot skjermen, i det lyset danser over ansiktet hans.



TELEFONSKJERM: Vi er i galleriappen. Bond velger det seneste bildet. Det forstørres og dekker hele skjermen. Fingeren går til dele-knappen, og vi ser en liste med valgmuligheter dukke opp. Vi ser et WhatsApp-ikon med ansiktet til Q. Bond velger dette og legger til en beskjed: «Skulle ønske du var her». Telefonen går raskt tilbake til lommen.

OK, greit – vi har aldri sett slik smarttelefonbruk i en James Bond-film. Sannsynligheten er faktisk stor for at du i hverdagen er mer avansert i mobilbruken enn 007 noengang har vært i en film (eller i en bok, for den saks skyld.) Likevel er det en ganske interessant historisk bruk av mobiltelefoner i Bond-filmer, som gjerne vitner om en viss teknologisk tidskoloritt, basert på når filmene befant seg på sølvlerretet.



Helt siden Brosnan-æraen har Bond-filmene vært de reneste produkplasseringsmekkaer, inneholdende sekvenser som ser ut til nærmest å ha vært skrevet ene og alene for at 007 skulle få se kul ut sammen med produktene Eon har fått penger for å vise frem. I tillegg til middels gode øltyper og dyre klokker har det titt og ofte dukket opp mobiltelefoner i hendene til både superagenten og hans kumpaner.



Siden Sony har vært distributør for mange av Daniel Craig-filmene, så har naturlig nok selskapets produkter vært en del av disse filmene – men det er ikke bare det japanske merket som har fått lov til å hvile i Bonds hånd. I «No Time to Die» er det HMD Global (produsent av Nokia-telefonene) som har fått æren av å være 007s utvalgte.



James Bond har dog vært relativt teknofobisk gjennom årenes løp, på tross av alt fiksfakseriet Q har servert superagenten – det er sjelden Bond bruker smarttelefonene til annet enn samtaler og meldinger, rent bortsett fra enkelte hemmelige funksjoner som dukker opp i ny og ne. Vi har for eksempel aldri sett at han har spilt «Snake», «Angry Birds» eller «Call of Duty: Mobile». Vi ser ikke bort i fra at han hadde vært knallgod på sistnevnte.



For å feire at «No Time to Die» endelig er på kino har vi sett gjennom alle filmene der 007 eller kompisene hans har brukt mobiltelefoner, slik at du kan følge Bonds utvikling fra bruken av gamle gråsprengte travere til, vel, litt mindre eldgamle Sony-telefoner.

«Tomorrow Never Dies»: Sony Ericsson JB988

(Image credit: Sony)

Bonds første faktiske mobiltelefon er en modell som i realiteten ikke eksiterer. Sony Ericsson JB988 ble designet av Sony ene og alene til bruk i «Tomorrow Never Dies», og den er ikke en gang basert på en eksisterende enhet. J-serien var laget med tanke på barn, og serienavnet gikk bare opp til 300 (JB-delen i navnet er selvsagt fiffig.)



Det er antakeligvis helt greit at denne telefonen aldri ble solgt i norske nettbutikker, gitt at de mest imponerende funksjonene inkluderte et elektrosjokkvåpen på 20 000 volt og en fjernkontroll til Bonds BMW. Hadde hvermansen fått slikt i hende kunne det blitt en i overkant spennende lansering. Pressemeldingen hadde i det minste vært et særdeles gøy skue.

«Die Another Day»: Sony Ericsson T68i & P800

(Image credit: Sony)

Selv om Bond holdt seg unna digital teknologi i «The World is Not Enough» og «Die Another Day» var det en annen karakter som tok over stafettpinnen, slik at produktplasseringen fikk gå sin vante gang. Sony Ericssons T68i ble brukt av Halle Berry-karakteren Jinx – men nærmest utelukkende som en bombe, og dermed endte ikke segmentet opp som den beste reklamen for svenskene (særlig ikke i etterkant, nå som vi har opplevd såpass mange problemer med eksploderende batterier.)



Den store telefonen i bildet er dog Ericsson P800, som ble brukt av karakteren Zao (spilt av Rick Yune, fyren med alle diamantene i fjeset.) Denne modellen spiller en litt mer innfløkt rolle, siden skurken får informasjon om hvor Bond befinner seg via denne telefonen i starten av filmen, inkludert et rustikt bilde av Pierce Brosnan, som sikkert så helt greit ut i 2002, da filmen ble lansert.

«Casino Royale»: Sony Ericsson K800i & M600i

(Image credit: Sony)

I «Casino Royale» blir vi servert to Ericsson-modeller, med de sedvanlige T9-tastene: K800i, som brukes av selveste James Bond og M600i, som brukes av Vespa Lynd, i Eva Greens skikkelse.



K800i-telefonen gjør ikke så mye ut av seg i løpet av filmen, men Sony valgte å klemme inn modellen som et ledd i markedsføringskampanjen, som presenterte enheten som en konkurransedyktig kameratelefon (noe den sikkert var, på den tiden.) M600i-modellen får langt viktigere gjøremål, siden Bond leser en tekstmelding Lynd mottar på telefonen i sluttpartiet av filmen, der viktig informasjon avsløres.



Bruken av mobiltelefoner i denne filmen skriker ikke akkurat «superspion», men den første Daniel Craig-filmen representerte likevel et markant skille, da produktplasseringer gikk fra å være irriterende momenter man kan ignorere til tilsynelatende å være den eneste grunnen til at Eon lager disse sekvensene.

«Quantum of Solace»: Sony Ericsson C902 Cybershot

(Image credit: Sony)

James Bond husket faktisk på å bruke telefonen sin i «Quantum of Solace», og brukte flittig kameraet, på 5 MP, i sin C902. En og annen samtale fikk han også klemt inn. Slett ikke verst, Bond.



Special Edition-utgaven av telefonen 007 bruker kom faktisk med et James Bond-spill ferdiginstallert. Vi antar derfor at spionen råket over spillet på et eller annet tidspunkt og fant ut at han bare er en fiksjonell karakter, litt som i «Stranger Than Fiction», men via en Ericsson-telefon istedenfor Emma Thompson.

«Skyfall»: Sony Xperia T

(Image credit: Sony)

007 ble endelig med i smarttelefon-æraen i «Skyfall», der han ble observert med Android-telefonen Xperia T. Faktisk var dette hovedinnslaget i en enorm markedsføringskampanje, hvor Sony etablerte at den nye modellen var selveste «Bond-telefonen».



I «Skyfall» gjør ikke Bond stort med Xperia T – ved en anledning får han en tekstmelding, og viser dermed frem Sony-telefonens fantastiske evne til å, øh, motta tekstmeldinger. Han prøvde ikke en gang å ta bilder med kameraet på 13 MP, eller undersøke hemmelige filer på den (på den tiden) skarpe 720p-skjermen. Skuffende.

«Spectre»: Sony Xperia Z5 & Samsung GT-S5611

Sony Xperia Z5 vises frem i «Spectre» i så korte glimt at vi valgte å bruke et bilde fra testen vår istedenfor (Image credit: TechRadar)

I neste film ble det dog andre boller, glem tekstmeldinger i «Skyfall», Bond imponerer med sin Sony Xperia Z5 i «Spectre» – her flotter superagenten seg noe voldsomt i det vi ser han ringe Moneypenny, samtidig som han durer rundt i en biljakt – og det var egentlig det. Telefonen vises nesten ikke i resten av filmen. Ikke akkurat spion-materiale der heller, altså.



I filmen får vi også noen få korte glimt av en telefon som ikke er produsert av Sony, nemlig Samsung GT-S5611. Denne har faktisk mer innvirkning på historien enn Sony-telefonen. Bond sender den til Moneypenny, slik at han kan fortsette å holde kontakten når han forsvinner fra omverdenen. Det er i det minste litt spionaktig. Forståelig nok ble Samsung-logoen gjemt – det skulle tatt seg ut om vi så noe annet enn Sony i filmen.

«No Time To Die»: Noe fra Nokia, regner vi med?

(Image credit: HMD Global)

Da «No Time to Die» egentlig skulle lanseres var det HMD Globals produktlanseringer som skulle veves inn, og dermed Nokia-telefoner som skulle brukes av Bond – kanskje vi får se at han gjør noe virkelig futuristisk, som for eksempel å kople seg til internett, eller foreta en hurtiglading – vi venter i spenning.



Da den opprinnelige lanseringsdatoen var nært forestående var det Nokia 8.3 5G som ble annonsert som film-telefonen, siden dette var selskapets ferskeste produkt. Siden Bond 25 ble utsatt er ikke denne modellen akkurat siste skrik. Nokia XR20 er selskapets nye «storlansering», men den kommer ikke i tide til «No Time to Die», så det er gode gamle 8.3 som får æren av å være Bonds utvalgte teknologi denne gangen, i tillegg til et velkomment gjensyn med Nokia 3310 (den uknuselige klossen nær sagt alle hadde rundt årtusenskiftet.)