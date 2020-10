«No Time to Die» får endelig en ny trailer – her er det mye å tak i

Den aller siste filmen der Daniel Craig trakterer James Bond heter «No Time to Die», og har nå fått en ny trailer. Filmen, som opprinnelig skulle komme på kino i april, ser ut til å holde seg til den reviderte lanseringsdatoen, 12. november i Norge. Den nye traileren lanseres nå samtidig som storfilmene så smått begynner å komme tilbake på norske kinoer, med Christopher Nolans «Tenet» i førersetet.



På samme måte som den første «No Time to Die»-traileren er dette en særdeles lang affære, og det føles ut som om den gir oss et større innblikk i plotet enn første gang vi fikk ta en sniktitt på filmen. Historien skal finne sted fem år etter hendelsene i «Spectre», og Bonds nye liv med Madeleine Swann (Léa Seydoux) settes på pause når Felix Leiter (Jeffrey Wright) dukker opp for å spørre om James' hjelp.

Filmens hovedskurk, Safin (Rami Malek) ser ut til å ha en fortid som sammenfaller med Swanns. Denne filmen introduserer også Nomi (Lashana Lynch), en 00-agent som helt tydelig får frem en viss sprut i en aldrende 007. Ana de Armas, Craigs medspiller fra «Knives Out», spiller samtidig en CIA-agent som spiller på lag med Bond.



Filmen er regissert av Cary Joji Fukunaga (sesong én av «True Detective» og «Maniac»), og føles ut som et godt valg, all den tid den nye langdryge «Spectre» endte opp som en aldri så liten nedtur.

Det er med andre ord ikke så lenge til du kan oppleve filmen på kino, gitt at verden ikke forandrer seg drastisk i de neste to månedene – bank i bordet.

Du husker film-trailere?

Det føles rart å se nye trailere for storfilmer som kommer til kino – simpelthen fordi, sett bort i fra materialet vi har fått fra DC, vi ikke har sett stort fra den kanten siden kinoene stengte ned tidligere i år på grunn av den globale pandemien.



Det er svært tilfredsstillende å nyte en lang bit av en ny James Bond-film nå, og samtidig vite at den faktisk kommer til å komme på kino om bare et par måneder. Vi krysser fingrene for at dette kommer til å bli en verdig avslutning på Daniel Craigs versjon av karakteren.