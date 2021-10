Dette er alle Google Pixel 6-fargene, inkludert de man får med Pixel 6 Pro

Vi vet ikke absolutt alt om Google Pixel 6-serien ennå, men Google har avslørt hvilke farger du kan velge mellom om du går for en Pixel 6 eller en Pixel 6 Pro.



Dessverre vet vi ikke de offisielle navnene på de ulike fargene, men en lekkasje mener å vite hva to av de kalles, og når det gjelder de andre sjatteringene må vi nesten bare bruke øynene og fantasien.



Det er snakk om fem farger totalt, og to farger som kun vil være å finne i enten standardvarianten eller Pro-versjonen. Det vil si at om du legger din elsk på én spesifikk farge, så kan det hende du må se deg nødt til å skaffe enten spesifikt Pixel 6 eller Pixel 6 Pro. Vi går gjennom alle fargene nedenfor, slik at du får en oversikt over hva du har å velge i.

Google Pixel 6 – farger

Google Pixel 6 kan fås i seks forskjellige farger – svart, lysegrønn eller rosa. Merk at i alle tilfellene er kantene på telefonen (og kamerablokken) svarte. Vi understreker dette fordi dette ikke er tilfellet med Pixel 6 Pro.

Google Pixel 6 i svart

Den kjedelige fargen. Standardvarianten. Hvis du er ute etter noe som ikke er spesielt skrikende, så er svart (hvilket det går rykter om at skal hete «Carbon») valget for deg. Resten av Pixel 6-sortimentet er en del spenstigere.



Svart tar seg likevel godt ut, telefonen ser elegant ut, og man får grå detaljer over kamerablokken, noe som gjør at telefonen får et stilig preg (helt svart hadde tross alt vært litt kjedelig.) Svartfargen på kamerablokken er også i en annen sjattering enn resten, så noen vil kanskje være snille og si at telefonen har tre farger på baksiden.

Google Pixel 6 i lysegrønn

Det går rykter om at denne fargen skal hete «Fog», kanskje litt rart, i og med at det er snakk om en lysegrønn tone som har såvidt med blått i seg. Det er en uvanlig nyanse, og detaljen over kameraet er i lysegult denne gangen. Kamerablokken er som vanlig svart (den er identisk i alle modellene), så du får tre ganske så forskjellige farger her.



Selv om kombinasjonen er relativt uvanlig, så er ikke noen av fargene spesielt skrikende, så det er ikke en glorete enhet det er snakk om.

Google Pixel 6 i rosa

Man kan også velge å gå for en lyserosa eller kremfarget Pixel 6, med røde detaljer. Dette er kanskje litt mer ordinære fargevalg kontra den lysegrønne vi beskriver ovenfor, men ser samtidig litt lysere og prangende ut. Dette vil nok være modellen man bør gå for om man vil at telefonen skal skille seg ut fra omgivelsene.

Google Pixel 6 Pro – farger

Google Pixel 6 Pro kan også fås kjøpt i tre forskjellige fargekombinasjoner. Man får muligheten til å kjøpe den i svart, i likhet med Pixel 6, men også i gul og hvit.

Google Pixel 6 Pro i svart

Som ovennevnte får man Google Pixel 6 Pro i samme svartfarge som standardvarianten , og som i Pixel 6 er nok dette det kjedeligste valget, men den får hard konkurranse av den hvite modellen.



Det trenger dog ikke å være udelt negativt å gå for en kjedelig fargetone – det er ikke alle som ønsker en telefon som skiller seg ut, og du får fortsatt en grå detalj over kamerahumpen.

Google Pixel 6 Pro i hvitt

Google Pixel 6 Pro fås også i hvitt, hvilket også er en ganske traust affære. Helt blendahvit er den heldigvis ikke, sjatteringen ser mer off-white ut, og har en lys grå detalj over kamerablokken.



Det er nok litt mer kontrast mellom fargene her enn i den svarte modellen, og merk også at kantene på telefonen og på kamerablokken har et slags sølvpreg, noe som ikke er å finne i den svarte varianten (ei heller i noen av Pixel 6-modellene.)

Google Pixel 6 Pro i gult

Det mest interessante valget blant Pixel 6 Pro-modellene, og kanskje også det som vil forårsake flest diskusjoner, er den gule varianten, med en slags ferskenfarget stripe øverst som kommer sammen med en gullramme rundt og på kamerahumpen.



Så, hvis du vil gå for noe virkelig skrikende blant Googles Pixel 6 Pro-modeller, så vet du hva du har å gjøre.