Det kan snart bli vanskelig å unngå Windows 11 på PC-en din

Microsoft har annonsert at Windows 11 nå er klargjort for «bred implementering», i praksis et tegn på at flere enheter verden over nå vil få operativsystemet installert.



Det ovennevnte ble avslørt i en oppdatering i Windows Dashboard, i kjølvannet av stadige nyheter om at overgangen til Windows 11 later til å gå tregere enn ved overganger til tidligere Microsoft-operativsystemer.



Kravene til spesifikke prosessorer og hovedkort har vist seg å være for tøffe for mange bedrifter, som sitter på eldre arbeidsstasjoner, både stasjonære og bærbare. Resultatet er at flere PC-er faktisk kjører Windows XP enn Windows 11 innad bedrifter.

Windows 11-nytt

Microsoft har bestemt seg for ikke å gå for en planlagt Windows 11-oppdatering som etter planen skulle ofre en del eksisterende oppgavelinje-funksjoner til fordel for et mer striglet utseende for alle som brukte nettbrett (Microsoft har ikke et eget operativsystem for nettbrett.)



Det er ikke bare brukerne som sliter med maskinvarekravene til Windows 11.



Claton Hendricks, en såkalt Program Manager hos Microsoft, ble nylig tatt i å bruke en prosessor som ikke offisielt støttes av Windows 11: en Intel Core i7-7660U.

Windows 10-brukere kan sjekke om enheten de bruker er klar for windows 11 ved å bruke Microsofts såkalte PC Health Check-app, eller ved å sjekke Microsofts informasjonsside som viser hva man trenger for å installere det nye operativsystemet.



Brukere vil også måtte kjøre Windows 10, versjon 2004 eller senere, for å kunne gjennomføre oppgraderingen, på en enhet uten beskyttelsessperrer (såkalte safeguard holds.)

Microsoft anbefaler også at man bruker en Microsoft-konto for å få mest mulig ut av Windows 11, og at man tar en titt på videoen de har laget om hvordan det er å oppgradere til Windows 11.



Hvis man ikke ennå er videre imponert over Windows 11, og ønsker å holde seg på stedet hvil, så kan man berolige seg med at Microsoft har planer om å støtte Windows 11 frem til slutten av 2025.