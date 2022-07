Den dårligste Marvel-filmen får etter sigende en oppfølger

Den hittil dårligste Marvel-filmen får nå en oppfølger, ifølge en ny lekkasje fra Marvel Studios.



«Eternals», Marvel-filmen med klart lavest status blant både kritikere og den jevne filmtitter (ikke hos oss, dog, i vår guide til Marvel-filmene), får nå en etterfølger, ifølge moderatorgjengen i Marvel Studios Spoilers-forumet på Reddit. I en Tales From the Mod Queue-tråd (opens in new tab) sies det at «Eternals 2» er «på vei» hos Marvel Studios, men det er ingen indikasjoner på hvor langt i produksjonsprosessen filmen skal være per nå.



Lekkasjen vitner også om at Chloé Zhao, regissør av den første «Eternals»-filmen, ikke vil sitte bak spakene denne gangen. Om det motsatte er tilfellet, og Zhao tar på seg oppgaven, vil hun være bundet på hender og føtter («heavily restricted») av de kreative toppene hos Marvel, folk som Marvel Studio-sjef Kevin Feige og hans høyre hånd, Louis D'Esposito.

Det ovennevnte innlegget inneholder også ubekreftet informasjon om at problemer med produksjonen har satt en stopper for fremgangen i arbeidet med superheltfilmen. Det sies at Marvel-ansatte er bekymret for en reprise om «Eternals 2» får den offisielle tommelen opp for videre arbeid. Igjen, dette later kun til å være spekulasjoner, så ta det hele med en klype salt.



Faktisk går Marvel Studios Spoilers-moderatorene så langt som å si at MCU-fansen bør anse all «Eternals 2»-informasjon som spekulativ. Reddit-brukerne sier likevel også at informasjonen skal stamme fra troverdige kilder. En aldri så liten dobbeltkommunikasjon der, altså. I bunn og grunn har vi ikke noe annet valg enn å gjøre vår egen vurdering. Vi har tatt kontakt med Disney i håp om å få en offisiell redegjørelse, og vil oppdatere artikkelen ved svar.

«Eternals» hadde premiere på kino i november 2021, og har i etterkant blitt kjent som MCU-filmen som fikk aller hardest medfart. Per nå ligger Marvel Phase 4-prosjektet med en skår på 47 % (eller «råtten») (opens in new tab) på aggregatsiden Rotten Tomatoes, med andre ord på jumboplass i sidens rangering av MCU-filmer. «Eternals» kan også smykke seg med 6,3 av 10 på IMDb (opens in new tab) – kun «Ms. Marvel», den seneste Marvel-serien på Disney+, har en dårligere IMDb-skår (6,2) blant alle de forskjellige TV- og filmprosjektene i MCU. For ordens skyld, så tar vi ikke med Sony-samarbeider som «Morbius» og «Venom».



I vår anmeldelse sa vi at «'Eternals' er en bedre film enn det en del kritikere påstår», og at «[...] ['Eternals'] er en verdig MCU-film, som tilbyr en tankevekkende meditasjon over hva det innebærer å være menneske, uansett om man er iført trikot eller ei.» Det var ikke mange fans som var enige med oss, men vi mener faktisk at det er to andre Marvel-filmer som er dårligere enn «Eternals». Gå videre til den fullstendige oversikten og rangeringen av Marvel-filmer for å lese mer.

Kommentar: Fortjener «Eternals» en ny sjanse?

Burde «Eternals»-karakterne få en ny sjanse i MCU? (Image credit: Disney/Marvel Studios)

Under diskuterer vi handlingen i «Eternals», så om du ikke har sett den ennå, så anbefaler vi at du tar en rast i bakken her og bestemmer deg om du vil lese videre eller ei.



Det er en grunn til at «Eternals» ikke innehar jumboplassen på vår liste. Som vi merket oss i anmeldelsen, så har filmen en rekke problemer – det overordnede narrativet etter at den store «overraskelsen» blir avslørt, i tillegg til irriterende jump-cuts, bare for å nevne noe.



Kritikken har vokst litt i munnen for hver MCU-film og -serie som har kommet siden, gitt at de andre prosjektene ikke nevner noe som helst om handlingen i filmen, eller at man har fått en ny Celestial, fra jordens indre, å forholde seg til (Tiamut). Ikke har vi hørt noe om at den enorme, døde og marmorfargede fyren ligger synlig til i Indiahavet. Ei heller noe om avsløringen av at enkelte i eternalsgjengen ble kidnappet av en annen Celestial i Arishem, noe som ville vært synlig for alle på jorda – gitt størrelsen – før han dro avgårde med de kidnappede.

Samtidig skal en ikke kimse av at en film faktisk klarte å lure inn noe av det mest ustyrlige Marvel-innholdet inn i det enormt diverse MCU-universet.



Den korte utforskingen av Celestials-historien la grunnlaget for en større og mer omfattende innsikt i hvordan disse mystiske og kosmiske entitetene skapte universet – og de skumle planene bak. Vi fikk plutselig mer representasjon med de første åpne homofile og døve MCU-superheltene, og det skulle egentlig bare mangle i et såpass vidstrakt filmunivers. Zhao hadde stålkontroll på både foto og regi, noe som gjorde filmen til en av de visuelt sterkeste Marvel-filmene noensinne. Selv om snutten etter rulleteksten dessverre ble avslørt før premieren, ble den ikke mindre godt mottatt da kinogjengere over hele verden satt tålmodige gjennom sluttsekvensen.

Det var mye positivt å spore i «Eternals», og basert på de ovennevnte slutt-scenene, er ikke Marvel ferdige med karakterene de introduserte – verken i form av bi- eller hovedroller. Det kan være at studioet føler det nødvendig å understreke at «Eternals» kan være en krumtapp i MCU, og at de skylder karakterene en ny sjanse. Det kan bli en forsonende mulighet, skåret over samme lest som Tony Stark/Iron Man, The Winter Soldier eller Loki, om Marvel velger å fortsette arbeidet.



Hvis det faktisk forholder seg slik at en «Eternals»-oppfølger er i emning, så er det ikke usannsynlig at filmen blir annonsert under Marvel Studios' San Diego Comic Con-paneldiskusjon lørdag den 23. juli (klokken 19:30, norsk tid.) Vi mistenker at den eventuelle oppfølgeren kan få innvirkninger på Marvels Phase 5-planer også, kanskje snarere enn at det er et Phase 4-prosjekt.



Samtidig vet vi at det er drøssevis av MCU-planer som skal gjennomføres før vi eventuell får bivåne en «Eternals 2» på sølvlerretet. «Black Panther: Wakanda Forever» er den neste Marvel-filmen som kommer på kino (i november.) Før den tid vil vi også få servert «She-Hulk: Attorney at Law» på Disney+ i august.