Datagenererte bilder av OnePlus 9 Pro viser potensielt en kameranedgradering

Datagenererte OnePlus 9-bilder har begynt å dukke opp på nettet i forkant av lanseringen av den nye telefonen, og de seneste bildene vi har blitt servert viser en Pro-variant som later til å ha en litt mindre imponerende kameradel sammenlignet med OnePlus 8 Pro.



LetsGoDigital publiserte nettopp de nye OnePlus 9-bildene, basert på diverse lekkede detaljer om telefonen. Dette er oppdaterte bilder sammenlignet med de tidligere OnePlus 9 Pro-bildene vi har sett, selv om forskjellene er små (nesten ikke merkbare, faktisk.)

Disse bildene viser en telefon med en lignende skjerm som den som sitter i 8 Pro, med kurvede kanter, og et lite hull til selfiekameraet, sittende på akkurat samme sted som før. Posisjonene til knappene, med volumknappene på venstre side, og av/på-knappen og varselknappen på høyre, er den samme som de foregående telefonene fra produsenten.

Hovedforskjellen mellom disse OnePlus 9 Pro-bildene og de vi fikk servert tidligere, samt mellom disse og 8 Pro, er når det gjelder kameraene på baksiden. Der OnePlus 8 Pro har en kamerahump som sitter sentralt på baksiden av telefonen, viser de nye bildene at 9 Pro skal ha en slags S20-lignende blokk i øvre venstre hjørne, samt at kameramodulen virker større og tykkere enn i de foregående bildene.

Blir OnePlus 9 Pro-kameraene nedgradert?

De nye bildene av OnePlus 9 Pro viser fire kameraer. To har store objektiver, som kan tyde på at dette er et hovedkamera og en telefoto- eller ultravidvinkel-linse. De to andre er mindre, hvilket betyr at det kan være snakk om makro, time-of-flight (ToF), dybde-sensor eller monokrome kameraer.

OnePlus 9 Pro 5G smartphone (3D renders and animation video)https://t.co/FtlnEnBBAs3D product renders by @CConceptCreator👌#oneplus #oneplus9pro pic.twitter.com/QFvRjdOcV4November 30, 2020

Det er verdt å merke seg at OnePlus 8 Pro hadde både telefoto- og ultravidvinkel-kameraer, men dette bildet vitner om at det bare kommer til å være ett av disse i 9 Pro, i tillegg til hovedkameraet – telefoto, ultravidvinkel og vidvinkelkameraer (brukt i såkalte hovedkameraer) er alle normalt sett relativt store, og dette bildet viser bare to stykker som ser ut som om de er store nok.



Det virker som om LetsGoDigital mener at 9 Pro kommer til å ha bedre zoomfunksjonalitet enn forgjengeren, så en av disse objektivene vi kan se på bildene kan være en telefotolinse, hvilket antageligvis betyr at det er ultravidvinkelkameraet som mangler – eventuelt at OnePlus har valgt å droppe hovedkameraet, og heller bruke et ultravidvinkelkamera for «standard»-bildene.

Når det gjelder de mindre objektivene, så kan det være at OnePlus utstyrer 9 Pro med noen av de samme tilleggslinsene som finnes i OnePlus 8, som eksempelvis makrokameraet. Det skal sies at vi i vår test ikke opplevde at dette kameraet var spesielt nyttig, i alle fall ikke i noen større grad enn makromodusen som fantes i tidligere OnePlus-modeller, der disse tok i bruk ultravidvinkel-kameraet.



Det lekkede datagenererte bildet synes dermed å vise at OnePlus nå stiller seg annerledes til den typiske «hoved + telefoto + ultravidvinkel»-kombinasjonen mange smarttelefoner tilbyr for å sikre et robust fotopotensial – så det blir spennende å se hva produsenten bestemmer seg for til syvende og sist. At bildet rett og slett ikke er korrekt kan selvsagt også vise seg å være tilfellet.

Vi regner med at vi kommer til å stifte bekjentskap med OnePlus 9 Pro i løpet av de første månedene av 2021, sammen med grunnmodellen (og kanskje en OnePlus 9E i tillegg). Det er lite annet å gjøre enn å smøre seg med tålmodighet før vi kan vite med sikkerhet hva slags fotokrumspring OnePlus vil finne på. I mellomtiden håper vi selvsagt på flere lekkasjer.