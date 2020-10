«Cyberpunk 2077» nok en gang utsatt – ferdig til PC, holdes tilbake av PS4 og Xbox One

«Cyberpunk 2077» har nok en gang blitt utsatt, men årsaken til at spillet likevel ikke lanseres 19. november er ganske interessant – og vil utvilsomt bli kimen til en del frustrasjon hos PC-spillere.



Ifølge CD Projekt Reds administrerende direktør, Adam Kiciński, er utsettelsen av «Cyberpunk 2077» forårsaket av problemer med den siste finpussen i ytelse på PS4- og Xbox One-konsollene.

PC Gamer skriver at Kiciński utbroderte på følgende vis: «Spillet er klar til PC og kjører på utmerket vis på nestegenerasjonskonsollene, og kunne ha blitt sluppet til den planlagte datoen på disse plattformene.»



«Likevel, selv om spillet har blitt sertifisert på dagens plattformer av både Sony og Microsoft, så tar det aller siste av optimaliseringsprosessen på et såpass stort og komplekst spill litt ekstra tid.»



Den ekstra tiden det er snakk om er tilfeldigvis tre uker, hvis du ikke fikk med deg gårsdagens nyheter. «Cyberpunk 2077» skulle lanseres 19. november – om tre uker fra og med i dag – men nå må vi altså vente helt til 10. desember. Ventetiden har med andre ord blitt doblet, og er nå på seks uker (glem heller ikke at spillets opprinnelige lanseringsdato, altså den aller første som ble annonsert, var 16. april 2020.)

Brutte løfter

«Cyberpunk 2077» er, selvsagt, et komplisert spill, som allerede nevnt, og et som produseres til en hel rekke forskjellige plattformer, så det er ikke spesielt overraskende at vi nå blir servert enda en forsinkelse. Det betyr likevel ikke at dette ikke er veldig skuffende nyheter for mange.



Kiciński utstedte også en beklagelse til alle gamere: «Jeg vil gjerne be om unnskyldning for at vi brøt vårt løfte og misbrukte deres tillit. Vi undervurderte mengden tid vi trengte til de aller siste prosessene.»

Forhåpentligvis blir dette den siste utsettelsen for CD Projekt Red og «Cyberpunk 2077», og at vi nå har den endelige datoen, en dato som for øvrig Kiciński sier han er «kanskje ikke komfortabel med, men trygg» på.



I det minste har PC-gamere fått gode nyheter tilknyttet spillet i de senere tider, med avsløringen av systemkravene til «Cyberpunk 2077», som ikke er av det voldsomme slaget, i alle fall ikke når det gjelder det absolutte minimum av maskinvare man trenger for å bli med Keanu Reeves på fremtidseventyr.