«Battlefield 2042»: Slik fungerer cross-play og oppgraderinger på tvers av generasjonene

«Battlefield 2042» lanseres snart på PS5, Xbox Series X/S, PC og forrige generasjon konsoller (PS4 og Xbox One.) EA og Dice har for anledningen lagt til støtte for såkalt cross-play og oppgraderinger mellom konsollgenerasjonene, men du må forsikre deg om at du har kjøpt riktig versjon av spillet for å kunne benytte deg av det sistnevnte.



Cross-play lar spillere fra forskjellige plattformer spille på nett sammen, mens muligheten til å oppgradere mellom konsollgenerasjoner (ofte kalt cross-gen) avhenger av hvorvidt man må betale for oppgraderingen om man for eksempel sitter med en PS4-kopi av et spill (i dette tilfellet «Battlefield 2042») og kjøper seg en PS5.

Hvordan oppgraderer man «Battlefield 2042» til neste generasjon?

Hvis du er ute etter informasjon om EA lar deg oppgradere gratis fra forrige generasjon konsoller til neste generasjon, så kan vi meddele om at selskapet har annonsert at dette skal gjelde for de såkalte «cross-gen bundle»-variantene av «Battlefield 2042». Tidligere gjaldt dette kun (de dyre) Ultimate- og Gold-versjonene av spillet, men i et ferskt blogginnlegg på EAs hjemmesider forklarte utviklerteamet at digitale «cross-gen»-versjoner av spillet kommer til å fungere på tvers av generasjonene.



Hvis du allerede har forhåndsbestilt standardvarianten av «Battlefield 2042», på foregående generasjon konsoller, så kan du ikke oppgradere gratis til neste generasjon – du må altså kjøpe «Battlefield 2042» på nytt om du har planer om å bytte konsoll. Nestegenerasjonsvarianten (med muligheten for cross-play) koster 100 kroner ekstra (799 kroner kontra 699 kroner.)

Hvilke planer har EA for spilling på tvers av konsollgenerasjoner i «Battlefield 2042»?

Når det gjelder såkalt cross-play så vil det være to grupper spillere. Den ene gruppen består av spillere på PS5, Xbox Series X/S og PC, som alle vil kunne spille sammen; mens spillere på forrige generasjon konsoller, PS4 og Xbox One vil danne gruppe nummer to. EA velger å gjøre det slik på grunn av begrensningene i maskinvaren til forrige generasjon. Man kan for eksempel kun spille 64 spillere samtidig på de eldre konsollene, mens nestegenerasjonsplattformene takler 128 samtidige spillere.



Det er også verdt å nevne at du får plass i den åpne betatesten som foregår nå om du forhåndsbestiller (disse dagene med eksklusiv tilgang foregår mellom 6. og 7. oktober, mens alle andre får tilgang fra og med den 8.)



Litt skuffende er det dog at man ikke kan lage egne grupperinger med venner på tvers av plattformer ennå, så om man vil spille i betaen, så blir det stort sett med kompiser på samme konsoll (eller på PC).



«Battlefield 2042» støtter likevel oppgraderinger på tvers av plattformer. Uansett hvilken plattform du spiller på, så vil du kunne lagre fremgangen din på samme konto, så om du råker over et raft våpen, så er det ingenting i veien for å bruke dette både på PC og PS5, for eksempel.

Kommentar: Vi sier tvi tvi(!) til «Battlefield 2042»-lanseringen

DICE har, mildt sagt, ikke alltid vært like heldige med lanseringene sine oppigjennom. Stort sett har spillene virket noe upolerte. «Battlefield V» og «Battlefield 4» var lettere ustabile i startgropen. Programvarefeil, dårlig ytelse og spillmekaniske balanseproblemer har fulgt serien ved hvert nye spill, noe som har ført til mang en oppdatering fra DICE før ting sitter som det skal.



Vi håper at «Battlefield 2042» representerer et nytt kapittel for den svenske utvikleren. Samtidig vet vi at det allerede har kommet en del ugunstige tilbakemeldinger når det gjelder ytelsen i den åpne betaversjonen – men det må man nesten forvente, gitt at selve poenget med en beta er å teste spillet, slik at man kan utbedre eventuelle feil før lansering. Vi håper det meste er på stell før «Battlefield 2042» kommer i butikkene i november.



DICE har heldigvis allerede også gitt oss et innblikk i hvordan spillet fungerer på de eldre konsollene, noe vi setter pris på, gitt det evinnelige rotet CD Projekt Red stelte i stand da de lanserte «Cyberpunk 2077».

På tross av den noe skuffende ytelsen har førsteinntrykket vårt av «Battlefield 2042»-betaen vært positiv – det er et salig kaos på slagmarken, og vi elsker det!