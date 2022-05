AWS seiret over Microsoft i kampen om NSA-kontrakt verdt 10 milliarder dollar

AWS (Amazon Web Services) har sikret seg en kontrakt verdt 10 milliarder dollar fra det amerikanske etterretningsorganet NSA (National Security Agency) i konkurranse med rivalen Microsoft.



Kontrakten, ved kodenavn «Wild and Stormy», har vært kimen til mange livlige disputter mellom reguleringsinstanser og teknologigiganter vedrørende hvem som skulle ende opp med å tilby skytjenester til Pentagon.



Kontrakten ble først gitt til AWS i juli 2021, ifølge The Register, et trekk som utløste en protest fra budrunde-rivalen Microsoft.



GAO (Government Accountability Office) i USA (noe tilsvarende Riksrevisjonen her hjemme) instruerte NSA til å gjøre en ny vurdering av budene fra begge parter etter at det ble anslått at NSA hadde «[...] evaluert de tekniske forslagene fra tilbyderne på en urimelig måte». I etterkant ble AWS nok en gang tilbudt kontrakten.

JEDI-oppfølger

«Wild and Stormy»-kontraktens forløper var JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure), en IT-kontrakt som ble opphevet av Pentagon etter protester fra AWS og Oracle, i kjølvannet av at Microsoft fikk den tildelt i 2019.



Etter mye om og men fikk har nå AWS endelig sikret seg samarbeidet med NSA, en seier blant mange for Amazon, som allerede er en av de største aktørene innen skytjenester (særlig innen prosessering og lagring.)



Amazons avdeling for skytjenester er fortsatt en av de mest profitable delene av selskapet, og står for 74 % av driftsresultatet på 24,9 milliarder.



«NSA inngikk nylig en avtale med Amazon Web Services som leverer skybaserte tjenester med formål å støtte byråets oppdrag», fortalte en talsperson for NSA. «Denne avtalen er en fortsettelse av NSAs Hybrid Compute Initiative, som har som mål å modernisere og håndtere de store analytiske og prosesseringsmessige behovene byrået har.»

“The same cloud services competed last year and the previously awarded contract was protested to the Government Accountability Office (GAO). The GAO sustained that protest in October 2021. Consistent with the decision in that case, the Agency has re-evaluated the proposals and made a new best value decision.”

An AWS spokesperson said: "We're honored that after thorough review, the NSA selected AWS as the cloud provider for the Hybrid Compute Initiative, and we're ready to help deliver this critical national security capability."

Microsoft did not offer a statement on the win.