Asus har avduket nye ROG Zephyrus S-modeller med 300 Hz-skjermer

Asus gir seriøse gamere og innholdsprodusenter ekstra muligheter med de nye ROG Zephyrus S-modellene som har blitt annonsert under IFA 2019.

De er nemlig utstyrt med skjermer på ekstreme 300 Hz, og det er ROG Zephyrus S GX701 som er først ute med den nye skjermteknologien i oktober. Senere skal modeller som ROG Zephyrus S GX502 og flere Strix-modeller også følge etter.

300 Hz oppfriskningsrate er et nytt steg opp når det gjelder skjermhastighet, og mens dagens esport-spillere ofte bruker skjermer på 240 Hz, kan 300 Hz fort bli det nye paradigmet. Acer jobber for øvrig også med samme teknologi, og maskinen som blir først ute fra dem er Predator Triton 500.

For å sikre at du faktisk kan dra nytte av panelet på 300 Hz, er ROG Zephyrus S GX701 utstyrt med et Nvidia GeForce RTX 2080 klokket til 1230 MHz i 100W turbo-modus. Asus ROG Zephyrus S GX502 skal på sin side utstyres med RTX 2070 i stedet. Begge maskiner får også støtte for G-Sync, og kan bytte til en strømsparende Nvidia Optimus-modus når det trengs.

Vi har ikke fått tilgang til de komplette spesifikasjonene for de to laptopene, men GX502 skal i hvert fall utstyres med 9.-generasjons Intel Core i7-9750H, opptil 32 GB RAM og PCIe NVMe SSD-lagring, og det er rimelig å anta at GX701 blir minst like sprek.

Retter seg mot innholdsskapere også

Det er heller ikke bare spillere som vil kunne dra nytte av den kraftige maskinvaren som tilbys av ROG Zephyrus S-serien – innholdsskapere kan også bruke ytelsen til å redigere video og bilder og jobbe med grafisk design. Asus tar hensyn til disse brukerne ved å kalibrere skjermene etter Pantone-standard, så du kan være sikker på at fargene holder høy nøyaktighet.

Den samme fargevalideringen er på plass i ROG Zephyrus M-serien, som utstyres med Full HD-oppløsning og IPS-paneler, men disse mangler G-Sync. Et antall ROG Strix G-laptoper skal for øvrig også få 100 prosent dekning av sRGB-spekteret, slik at de bør være godt skikket for kreativt arbeid i tillegg til gaming.

Asus har også nevnt at enkelte utgaver av Zephyrus S GX531 og GX701 skal utstyres med DisplayHDR 400-sertifisering. Dette gjøres mulig ved hjelp av lokal dimming, og det skal være første gang dette gjøres i en laptop.

Utover at Asus ROG Zephyrus S GX701 skal lanseres i oktober en gang, har vi dessverre ikke noe mer informasjon om pris og tilgjengelighet ennå.