Apple Watch kan få søvnsporing innen 2020

Apple Watch 4 gjør en god jobb med å spore trening og aktivitet, men den mangler en funksjon mange av konkurrentene har – nemlig søvnsporing. Det kan imidlertid være i ferd med å forandre seg.

Skal vi tro «folk som kjenner til saken» som har snakket med Bloomberg, så har Apple nemlig testet ut en slik funksjon i flere måneder allerede, og de planlegger å legge den til i Apple Watch innen 2020.

Det er uklart om funksjonen kun vil bli tilgjengelig i den nyeste modellen (sannsynligvis Apple Watch 6 på det tidspunktet), eller om den vil komme som en programvareoppdatering til eksisterende modeller. Med tanke på at maskinvaren som skal til allerede er på plass (pulsmåler og akselerometer), så burde det være mulig å legge den til i eldre klokker.

Husk at muligheten for søvnsporing kun er et rykt foreløpig, så du skal ikke uten videre ta dette for god fisk. Samtidig virker det sannsynlig fordi det er en funksjon mange savner, og det ville gjort det lettere for Apple å konkurrere med produsenter som Fitbit som har dette i sine produkter.

Dette er heller ikke første gang Apple viser interesse for å spore søvn – i 2017 kjøpte de nemlig selskapet Beddit, som da ble omtalt som søvnsporingens svar på Fitbit.

Forbedret batteri?

Et problem med å legge til en slik funksjon i Apple Watch er som Bloomberg også kommenterer, at batteritiden til Apples klokke ikke kan konkurrere med smartklokker som Fitbit Versa som kan holde det gående i 3-4 dager mellom hver lading. Til sammenligning må Apple Watch 4 vanligvis lades hver eneste natt, og det blir jo et problem hvis du vil ha den på håndleddet mens du sover.

Dette kan være grunnen til at Apple fortsatt ikke har lagt til søvnsporing, og det kan også være at de kommer til å øke batterikapasiteten for å legge til rette for en slik oppdatering. Dette er imidlertid bare spekulasjon.

Hvis det skulle vise seg at Apple øker batteritiden og legger til søvnsporing i Apple Watch 5 eller 6, så ville det i hvert fall være med på å rettferdiggjøre en oppgradering for eksisterende eiere.