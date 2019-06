Apple ryktede 16 tommer MacBook Pro kan komme i år – uten OLED-skjerm

Tilbake i februar meldte vi at Apple vurderer å lansere en 16 tommer MacBook Pro med helt nytt design, og mens senere rykter ar tydet på at den aktuelle maskinen ikke ville dukke opp før i 2020 eller 2021, så melder nå Forbes at den faktisk skal slippes i år.

Det er det London-baserte analysebyrået IHS Markit som nå hevder at Apple forbereder seg på å avduke en 16 tommer MacBook Pro i september, altså tidspunktet når selskapet vanligvis avduker sin nye iPhone-serie.

– Vi venter at Apple lanserer et nytt produkt i forbindelse med september-arrangementet sitt, forutsatt at det ikke oppstår uforutsette problemer med produktutviklingen, uttaler Jeff Lin, som er assisterende direktør for forbrukerelektronikk hos IHS Markit.

Vi meldte også for noen dager siden at Apple kan ha planer om å flytte alle nettbrett- og laptop-produktene sine over til OLED-skjermer, men detaljene som formidles av IHS Markit tyder på noe annet. Den nye maskinen skal nemlig få en 16 tommer TFT-LCD-oksidskjerm fra LG med oppløsning på 3072 x 1920 punkter.

Som vanlig må vi huske på at ingenting av dette er offisielt bekreftet, og at vi ikke kan være sikre på at IHS Markits informasjon er korrekt. Dette er heller ikke den eneste påstanden det britiske analysefirmaet har kommet med i dag – de mener nemlig også at Microsoft skal slippe en brettbar Surface med støtte for Android-apper i 2020.